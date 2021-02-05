"ФОПы" перешли все границы и заявились к матери Гетманцева: чего добиваются

Несколько десятков активистов движения SaveФОП пришли под офис матери главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева. Она – сооснователь одного из туристических операторов, но к политике не имеет никакого отношения. Активисты заявили, что хотят рассказать женщине, "кого она воспитала".

В течение нескольких месяцев до этого "ФОПы" проводили митинги под зданием Верховной Рады, а теперь решили давить на политика с помощью его родителей. Активисты, которые представляются предпринимателями, требуют у Гетманцева отменить закон об учете оборотов, который он инициировал.

Митингующие перешли еще одну черту: если раньше они требовали для себя особых условий только возле стен парламента, то сейчас пошли дальше и в попытках политического давления затрагивают семью нардепа.

О том, чего на самом деле требуют "ФОПы" и к чему приведет такое новшество, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине после протестов "евробляхеров" (завезли и не растаможили автомобили) "слуги народа" решили разработать и создать им отдельные условия. До этого протесты таксистов сорвали легализацию пассажирских перевозок, а протесты "ФОПов" привели к тому, что обязательный учет оборотов перенесли на год – до января 2022-го. Ситуация, когда под влиянием даже незначительных уличных протестов парламентарии соглашают менять правила, стимулирует протестующих с каждым разом переходить новые границы.

На этот раз группа "ФОПов" пришла под офис матери Гетманцева. Как передает Pavlovskynews, они заранее узнали, на какой машине передвигается родственница депутата, и решили лично с ней обсудить политическую деятельность ее сына.

По словам Даниила Гетманцева, митингующие по закону имеют право собираться под любым зданием, в том числе и офисом его матери. При этом на его позицию относительно учета оборотов это никак не повлияет.

"Право каждого гражданина дудеть в дудку в любом месте нашей столицы неотъемлемо. Это можно только приветствовать. Как и желание попасть некоторых проходимцев в большую политику на лжи, немотивированных страхах предпринимателей, требовании не платить налоги и за деньги контрабандистов. Однако я считаю – это неправильный путь", – прокомментировал Гетманцев визит активистов к офису его матери.

Какие правила поменяют для "ФОПов" по инициативе Гетманцева:

с 2022-го предприниматели, которые платят единый налог (кроме тех, у кого нет нанятых сотрудников), должны установить кассовые аппараты или специальную программу на телефон для учета оборотов;

это позволит налоговой увидеть настоящий оборот;

те, кто уже превышают лимиты по обороту, после правильного учета должны будут либо перейти на другую группу "единого налога" или на общие правила.

Как это повлияет на "ФОПов":

нужно будет установить кассовые аппарат либо же программу на телефон и учитывать каждый проданный товар;

работать с контрабандой и нелегальным товаром станет практически невозможно (иначе придется подделывать чеки);

каждому покупателю нужно будет выдавать чек.

"Считаю, что выход из тени дельцов- уклонистов – это единственный путь к развитию нашего государства, нашей страны и выхода общества из состояния бедности и из состояния богатства отдельных преступников-дельцов, организующих соответствующие акции на грязные деньги. Право каждого гражданина на чек и право медиков, учителей, пенсионеров на достойные зарплаты и пенсии буду отстаивать до тех пор, пока это не станет реальностью, как это есть во всех цивилизованных странах", – подытожил Гетманцев.

Украина ежегодно недополучает десятки миллиардов гривен из-за отсутствия прозрачного учета физлиц-предпринимателей. По словам Гетманцева, 5 млрд грн недополучает бюджет от самих "ФОПов". Кроме того, отсутствия у них учета и чеков позволяет им торговать контрабандой, на которой Украина теряет еще около 36 млрд грн.

Львиная доля "ФОПов" доплачивает своим сотрудникам "в конвертах", официально не оформляет сотрудников. Такая система превратилась во внутренний офшор.

Судя по статистике, в Украине честно платят налоги только промышленные предприятия. Как результат, в промышленных регионах высокая "белая" зарплата и самые высокие пенсии. Возможно, пришло время металлургам и шахтерам, которые платят налоги с "белых" зарплат, содержат бюджетников и пенсионеров, выйти на улицы и объяснить "ФОПам", почему нельзя воровать у государства.