В Украине провели масштабное повышение пенсий: у кого выплата увеличилась более чем на 1000 грн
В марте было проведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС – средний размер повышения составил более 1000 грн. Также была проведена индексация выплат другим категориям пенсионеров, по результатам которой средний размер повышения составил около 600 грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в целом индексация затронула 10,5 млн украинских пенсионеров.
"По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены. По результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 грн. Также было проведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения этих категорий пенсионеров превысил 1000 грн", – говорится в сообщении.
При этом премьер подчеркнул: в апреле будет произведен автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров – с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тыс. украинцев. "Дополнительные доплаты по возрасту также остаются в силе", – рассказал премьер.
Украинцы могут начать получать пенсию досрочно
В то же время, некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию. Для этого они должны выполнить все необходимые условия, предусмотренные законодательством, – в частности, отработать на вредных производствах.
Также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом. Такими, в частности, являются участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. А кроме того:
- члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;
- участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица, которым на время увольнения (в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья) осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличат пенсионный возраст для тех, кто не выполнил требования по стажу. В результате некоторым придется работать до 63 или 65 лет.
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