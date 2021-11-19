Я недавно отмечал, что для того, чтобы загубить вакцинацию полностью, власть, которой уже никто не верит и агитация которой работает поэтому всегда в направлении, противоположном заданному, должна — уже для полной дискредитации самой идеи вакцинирования — начать за полученные дозы ещё и приплачивать. Тогда-то и пойдут разговоры, во сколько она, дескать, оценила человеческую жизнь, каковой и предлагается пожертвовать для получения денег, — именно эта логика (правильная или нет — вопрос отдельный) и звучит сейчас по всей стране, кого (ну или почти кого) ни спроси: за полезное у нас приплачивать, мол, не будут, так что это просто, так сказать, "компенсация за геноцид" — слышал подобное уже не раз, но оценивать не берусь, лишь констатирую сам факт.

Именно по этому — приплачивательному — пути и пошло государство, именно на предсказанную реакцию оно прогнозируемо и напоролось, "оценка жизни" при этом оказалась на уровне 1 тыс. грн, что в 2 с лишним раза меньше среднего прожиточного минимума на месяц и в 6 с половиной раз меньше декабрьской минимальной заработной платы, — словом, "оценили жизнь" не очень дорого.

Да и ту 1 тыс. грн можно тратить не на еду, а только на поездки и развлечения — чтобы поддержать таким образом малый бизнес именно в этих — пострадавших не столько от самой "короны", сколько от борьбы с ней — сферах.

Видео дня

При этом предполагается (по правительственным же оценкам), что столь колоссальной "поддержки" удостоятся менее 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности — при том, что в Украине сейчас более 1 млн юрлиц и почти 2 млн активных ФОПов, но поскольку ещё прилагаются доп. ограничения (например, должно быть не менее 5 человек персонала), то реально получить такой невиданный всплеск спроса смогут около 5 – 5,5 тыс. (из 3 млн!) СПД, то есть менее 0,2 % (!!!) от общего числа предприятий и предпринимателей.

А теперь взгляните на это глазами пенсионеров, т. е. как раз тех, для кого и 1 тыс. грн — большие деньги, которым предлагается сходить с этой пожалованной суммой не за продуктами, а в кино, музей или на футбол либо вообще куда-нибудь съездить или слетать.

Особо приятно будет съездить в одном купе с кем-то из свежевакцинированных (как раз в их славную первую ночь после вакцинации), ведь наиболее мощно у нас поставлена вакцинация именно на вокзалах.

Хотел бы видеть пенсионера, который не воспримет столь дивную помощь от имени Родины как очередное издевательство.

То-то ради неё повалят вакцинироваться те, кто ранее сомневался…