Зеленский рассказал, кто получит ипотеку под 5% в 2021-м

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники бюджетных организаций в 2021 году смогут получить ипотеку под 5%. Остальные украинцы, по словам главы государства, смогут получить кредит на жилье под 7% годовых.

Об этом шла речь во время брифинга в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля. Разговор президента с журналистами транслировали на официальном YouTube-канале мероприятия.

По словам президента, кредитные ставки для бизнеса уже снизили в рамках программы "5-7-9", а уже в 2021-м запустят программу ипотечного кредитования под 7%. "20 млрд по программе 5-7-9 уже выделено. Некоторые взяли эти деньги на перекредитование. Но часть украинцев открыла новый бизнес. 5-7-9 работает. Началась она медленно, но сейчас это популярная штука. Не все так просто с ипотекой. Мы боролись с НБУ, чтобы он снизил учетную ставку. Сложная работа ведется ", – сказал президент.

В 2021 году программа ипотеки под 7% будет введена. "Ипотека в этом году под 7 % будет, в 2021 году она должна заработать. Кредитный и ипотечный бум может быть, когда процент по кредиту и ипотеке будет 5%. Мы можем к этому прийти и обязательно придем", – заявил Зеленский.

Также он рассказал, что лизинговая программа под 5% уже разрабатывается. "В Нацполиции она уже разрабатывается для их сотрудников. Для всех, кто получает зарплату в бюджете, эта программа точно в этом году появится", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL :