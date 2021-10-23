В Киеве рабочие получают больше, чем в Москве: бизнесмен показал реальные цифры

Рабочие и представители торговли в Киеве зарабатывают больше, чем в Москве. При этом речь идет не об официальных, а реальных данных, основанных на объявлениях на сайтах по поиску работы.

Такими наблюдениями у себя в Facebook поделился предприниматель Роман Пелех, опубликовав соответствующие скриншоты. Согласно им, гипсокартонщик в Киеве получает до 2 200 долларов/месяц (около 60 тыс. грн), а в Москве – 1 300 долларов/месяц (около 34 тыс. грн).

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Значительное отставание от Киева Москва продемонстрировала и в оплате других специальностей. Так, электромонтер получает:

в Киеве – до 875 долларов/месяц (23 тыс. грн);

в Москве – 640 долларов/месяц (около 17 тыс. грн).

Зарплата продавца-кассира:

в Киеве – до 760 долларов/месяц (около 20 тыс. грн);

в Москве – до 600 долларов/месяц (около 16 тыс. грн).

При этом Пелех обращает внимание на то, что реальная зарплата в Киеве еще выше, чем в Москве. Ведь жизнь в столице РФ – стоимость продуктов, аренда жилья, проезд в общественном транспорте – "местами в два раза выше".

В Украине самую высокую зарплату предлагают C++ программистам (создание программных продуктов) – в среднем 70 тыс. грн. Среди самых популярных профессий – менеджеры по продажам, продавцы и водители. Так, в ТОП-10 самых популярных профессий вошли:

менеджер по продажам – 19 тыс. грн;

продавец-консультант – 11,3 тыс. грн;

водитель – 17,5 тыс. грн;

администратор – 12,5 тыс. грн;

повар – 14 тыс. грн;

бухгалтер – 15 тыс. грн;

докер – 12 тыс. грн;

менеджер по работе с клиентами – 16 тыс. грн;

директор – 22,5 тыс. грн;

офис-менеджер – 12,5 тыс. грн.

Самую высокую зарплату в стране предлагают в Киеве – 17,5 тыс. грн. После столицы идут Днепр (15 тыс. грн), Одесса (15 тыс. грн), Харьков (14 тыс. грн), Львов (13,5 тыс. грн) и Запорожье (12 тыс. грн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в случае введения нового локдауна в Украине пострадает рынок труда. Некоторым украинцам будет грозить увольнение, а потому конкуренция за рабочие места усилится. Это приведет к снижению зарплат.