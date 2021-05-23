Зарплаты украинцев надумали уравнять: в Минэкономики инициируют законопроект

В Украине планируют значительно уменьшить диспропорции в оплате труда обычных работников и ТОП-менеджмента предприятий, а также уравнять зарплаты мужчин и женщин. Для этого Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирована разработка проекта Закона "О равном вознаграждении за равноценный труд".

Об этом информируют в Федерации профсоюзов. Сообщается, что 19 мая в формате zoom-конференции состоялся круглый стол с участием представителей сторон социального диалога, научно-исследовательских учреждений, а также международных организаций, в ходе которого было акцентировано внимание на проблемах неравенства в сфере оплаты труда.

В частности, участники круглого стола согласились, что законодательного урегулирования требуют следующие моменты:

недостаточный уровень минимальной заработной платы;

заниженный размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС и низкая заработная плата в отраслях бюджетной сферы, где подавляющую часть занятых составляют женщины;

значительные диспропорции в оплате труда работников и ТОП-менеджмента предприятий.

Со стороны Федерации профсоюзов были презентованы предложения к концепции проекта Закона "О равном вознаграждении за равноценный труд". Его разработка будет осуществляться:

в соответствии с обязательствами Украины в связи с ратификацией Конвенции Международной организации труда № 100 "О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности", присоединением Украины к Международной коалиции за равную оплату труда (EPIC);

на исполнение п. 4 Плана мероприятий по реализации обязательств правительства, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства.

По результатам круглого стола достигнуто договоренностей, что в ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставит участникам мероприятия свои наработки относительно концепции законопроекта для ознакомления и дальнейшей совместной работы над проектом.

Как сообщал OBOZREVATEL, с заработных плат, пенсий, стипендий и других доходов граждан можно без их согласия удерживать часть средств. Это предусмотрено в статье 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также в Разделе IX Закона "Об исполнительном производстве".