Зарплаты украинцев будут расти: эксперт рассказал о рынке труда в 2021-м

Зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах", – сказал Кухта.

Эксперт по рынку труда Сергей Марченко утверждает, что не стоит в этом году ждать волну увольнений, которая была во время первого локдауна в 2020-м. Тогда штаты работников уже были оптимизированы и на местах остались только нужные сотрудники. Сейчас увольнять некого, поэтому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.

При этом локдаун плохо влияет на ситуацию в экономике и на рынке труда. По словам Марченко, сейчас на сайтах по поиску работы уже наблюдается сокращение количества вакансий. Зарплаты в свою очередь очень сильно привязаны к спросу на рабочую силу.

"Если будет меньше вакансий, работодатели будут пытаться искать сотрудников на меньшие зарплаты. Ведь и у самого бизнеса заработки сейчас уменьшены. По сути, рынок труда – это производная состояния экономики. Когда локдаун – экономика затихает", – сказал Марченко.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что в Украине в связи с сокращением количества районов должны уволить 21 тыс. человек. Также он добавил, что те бюрократы, которые "штаны просиживали" в РГА, имеют меньше шансов на трудоустройство.

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