Зеленский законом повысил выплаты работникам здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий доплаты из-за COVID-19 и расширение льгот для работников из сферы здравоохранения из немедицинским образованием.

Изменения были внесены в "Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения". Об этом 11 января на своем сайте сообщила пресс-служба Офиса президента.

Целью документа в ОП назвали повышение уровня соцзащиты работников медицинских учреждений.

У Зеленского пояснили, что в украинских клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19. Однако они не получали доплат к зарплате, установленных для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют помощь больным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространил социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Закон вступит в силу 12 января. Через месяц его должны ввести в действие – то есть, Кабмин установит доплаты для специалистов на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Напомним, документ 18 декабря утвердила Верховная Рада Украины.

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