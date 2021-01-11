Зеленский законом повысил выплаты работникам здравоохранения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий доплаты из-за COVID-19 и расширение льгот для работников из сферы здравоохранения из немедицинским образованием.
Изменения были внесены в "Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения". Об этом 11 января на своем сайте сообщила пресс-служба Офиса президента.
Целью документа в ОП назвали повышение уровня соцзащиты работников медицинских учреждений.
У Зеленского пояснили, что в украинских клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19. Однако они не получали доплат к зарплате, установленных для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют помощь больным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространил социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.
Закон вступит в силу 12 января. Через месяц его должны ввести в действие – то есть, Кабмин установит доплаты для специалистов на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Напомним, документ 18 декабря утвердила Верховная Рада Украины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Из-за того, что Кабмин не нашел деньги на зарплаты медикам, Украина рискует остаться без врачей и медсестер.
Так, Польша начала переманивать украинских специалистов. Врачам там предлагают зарплаты в 20-30 раз выше, помогают оплатить аренду и дают полную медицинскую страховку.
Максим Степанов считает, что украинские медики могут просто сбежать в Польшу, где им предлагают достойную оплату труда.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не может "забрать пенсии у пенсионеров и отдать все медикам".
Спикер парламента Дмитрий Разумков признал, что в Украине нет денег, чтобы украинские врачи получали зарплаты, как в Польше.