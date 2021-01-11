Зеленський законом підвищив виплати працівникам охорони здоров'я
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає доплати через COVID-19 і розширення пільг для працівників зі сфери охорони здоров'я з немедичною освітою.
Зміни було внесено до "Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я". Про це 11 січня на своєму сайті повідомила пресслужба Офісу президента.
Метою документа в ОП назвали підвищення рівня соцзахисту працівників медичних установ.
У Зеленського пояснили, що в українських клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою професійною немедичною освітою: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19. Однак вони не отримували доплат до зарплати, встановлених для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на коронавірус. Підписаний президентом закон поширив соціальні права й пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів.
Закон набере чинності 12 січня. Через місяць його мають ввести в дію – тобто Кабмін встановить доплати для фахівців на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.
Нагадаємо, документ 18 грудня затвердила Верховна Рада України.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Через те, що Кабмін не знайшов грошей на зарплати медикам, Україна ризикує залишитися без лікарів і медсестер.
Зокрема, Польща почала переманювати українських фахівців. Лікарям там пропонують зарплати в 20-30 разів вищі, допомагають оплатити оренду та дають повне медичне страхування.
Максим Степанов вважає, що українські медики можуть просто втекти до Польщі, де їм пропонують гідну оплату праці.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, шо уряд не може "забрати пенсії в пенсіонерів і віддати все медикам".
Спікер парламенту Дмитро Разумков визнав, що в Україні немає грошей, щоб українські лікарі отримували зарплати, як у Польщі.