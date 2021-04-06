В Украине задолженность по зарплатам превысила 3 млрд, – Денисова

В Украине в 2020 году задолженность по выплате заработных плат выросла до 3 млрд 130 млн гривен, что нарушает право граждан на оплату труда.

Об этом во вторник, 6 апреля, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. На своем Facebook-аккаунте она поделилась презентацией ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наконец, благодаря проведенной работе, все же правительством принято решение и создана межведомственная рабочая группа 28 октября 2020 года, и 17 декабря было первое заседание. Такая комиссия по решению вопросов задолженности не собиралась почти три года", – цитирует омбудсмена "Укринформ".

Денисова также указала на то, что много украинских пенсионеров находятся ниже черты монетарной бедности из-за несоответствия прожиточного минимума, установленного законом, его фактическому размеру.

Омбудсмен указала на то, что ее прошлогодняя рекомендация по установлению прожиточного минимума в размере не ниже фактического не была выполнена.

Кроме того, мониторинг показал нарушения прав граждан на льготы во время карантина из-за приостановления или ограничения льготного проезда в общественном транспорте.

О сферах с наибольшими задолженностями по зарплате в Украине читайте по ссылке.

Полный ежегодный отчет Денисовой:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аналитики считают, что из-за локдауна, который начался в Киеве с 5 апреля и вскоре может коснуться других регионов, может значительно ухудшиться ситуация на украинском рынке труда.