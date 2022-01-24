Несколько дней назад в петиция главе государства по установлению справедливой оплаты труда государственных служащих собрала 25 тысяч голосов. Считаю это событие знаковым. Поскольку зарплата госслужащего – маркер уважения граждан к государству.

Должна признать, что в Украине институт публичной службы имеет низкий социальный вес. Из-за этого мы теряем качественные кадры и ресурс для развития. Поэтому важно изменять и сам институт и – отношение людей к нему. Считаю, что публичная служба, несмотря на все свое несовершенство, недооценена обществом.

За несколько лет этот институт изменился заметнее, чем представление о нем. Причина – многочисленные живучие стереотипы. К примеру, есть представление о засилье там "кумовства". При том, что данный сектор – самый прозрачный на рынке. Любую должность там можно получить только через публичный конкурс.

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Нехватка доверия отталкивает от государственного сектора потенциальных служащих. При том, что он в значительной степени отвечает ожиданиям многих общественных групп. Это подтверждает онлайн-опрос Национального агентства Украины по вопросам госслужбы среди госслужащих. Мы проанализировали более 20 тысяч анкет, чтобы выяснить факторы, подтверждающие важные трансформации.

Оказалось, что 74% респондентов считают, что в их госорганах специалистов подбирают по профессиональным компетенциям. 70,5% назвали благоприятной организационную культуру своего ведомства. Примечательно, что этот показатель за год вырос более чем на 10%. 68% – чувствуют себя защищенными от противозаконных или неэтических указаний.

ТОП-5 ценностей публичной службы, как показал опрос, – ответственность, добродетель, профессионализм, командная работа, результативность. Уверена, что такие ценности – приемлемы для значительной части общества. Поэтому мы хотим ознакомить с ними страну, повысив социальный вес публичной службы.

Ключевой вопрос, тормозящий ее развитие – унизительный уровень зарплат. Все предыдущие правительства шли в фарватере общественного мнения, которое привыкло видеть в чиновнике взяточника и бюрократа. Критичность зарплатного кейса отражает социология. 93% госслужащих полностью или частично недовольны уровнем своего вознаграждения.

Действительно, эта система непрозрачна и разбалансирована. Оклад некоторых категорий госслужащих – меньше минимальной зарплаты. К примеру, должностной оклад специалиста районной госадминистрации не дотягивает до 5 тысяч гривен. Речь идет о гарантированной государством части оплаты. Остальное – остается на усмотрение руководителя. Я специально интересовалась зарплатами в коммунальном хозяйстве Киева. Так дворнику при условии выработки платят вдвое-втрое больше. Это несправедливо, поскольку к госслужащему государство выставляет гораздо более высокие требования.

Несправедлива и разница в зарплате госслужащих в разных органах, которая составляет десятки тысяч гривен. Подчеркиваю, речь идет об одинаковых должностях и функционале. Причина – отсутствие юридического механизма планирования и распределения фонда оплаты труда.

Поэтому НАДС продвигает реформу системы оплаты труда. Ее поддерживают 90% опрошенных госслужащих. Нам нужно прежде всего сбалансировать составляющие зарплаты. Сегодня гарантируемый должностной оклад в ее структуре – всего 30%. Остальное – дополнительные выплаты, предоставляемые по решению руководителя. Это – условия для несправедливости и коррупции.

Мы предлагаем модель, предусматривающую стабильную часть – 70% и дополнительные выплаты на уровне 30%. Это снимает возможности для манипуляций. Уже проработали методику классификации и каталог должностей. Это – условие для начисления справедливых окладов на основе классификации должностей.

Будем актуализировать уровень зарплат, приближая его к вознаграждению на типовых должностях в частном секторе. Важно установить рыночные ориентиры в оплате труда на госслужбе. Уровень госзарплат может стать рыночным за счет сопутствующих преимуществ. Среди них – стабильность, прогнозируемость, возможность профессионального роста.

Знаю про опасения отдельных коллег. Многих по разным причинам устраивает существующая ситуация. Но государство не может быть несправедливым по отношению к наемным им служащим. Она определяет им высокие квалификационные требования, ограничивает дополнительный заработок, но предлагает неприемлемую зарплату. Этим она унижает управленцев, представляющих ее интересы.

Маркеры новой модели прописаны в редакции соответствующего законопроекта. Расчеты по классификации всех должностей планируем завершить к 1 июня 2022 года. С 2023-го должны ввести модель во всех государственных органах. Считаю реформу оплаты труда государственных служащих неотвратимой.