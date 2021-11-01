Зарплата до 30 тыс. грн: в Украине зовут на работу ТікТок-специалистов

В Украине работодатели ищут TikTok-специалистов, вакансий на сайтах по поиску работы все больше. Средняя зарплата в стране для таких специалистов достигает 19,6 тыс. грн, а в Киеве платят аж до 29 тыс. грн.

OBOZREVATEL расскажет, кого ищут работодатели, сколько и на чем зарабатывают блогеры в ТікТок.

В вакансии для TikTok-специалиста работодатель может иметь в виду TikTok-продюсера, помощника блогера, direct-менеджера, коммьюнити-менеджера, инфлюэнс-менеджера, разработчика AR-масок, стрис-мейкера, визуал-менеджера, объясняют на сайте по поиску работы и подбору персонала GRC.ua.

TikTok-продюсер

Для этой должности надо иметь навыки видеомонтажа, а также знать инструменты аналитики, разбираться в трендах и уметь оперативно внедрять их в профиль. TikTok-продюсер генерирует идеи для наполнения профиля и пишет сценарий.

Видео дня

Также он должен организовывать съемки и монтировать видео. TikTok-продюсер руководит командой операторов, сценаристов и реализует рекламу.

Помощник TikTok-блогера

Чтобы быть помощником блогером, в первую очередь нужно иметь знания в менеджменте, уметь вести деловую переписку и хорошо владеть Google-инструментами. Ассистент блогера отвечает за коммуникацию с подписчиками и рекламодателями.

Он также может и организовывать мероприятия и съемки, контролировать выход рекламных материалов. Помощник блогера часто выполняет задачи, выходящие за пределы социальных сетей.

Direct-менеджер

Для этого нужна внимательность, грамотность и знания основ деловой переписки. Он занимается непосредственно Direct или мессенджером для личных переписок.

Разработчик AR-масок

Специалист создает игры и эффекты для историй в соцсетях. Эта должность уже нуждается в специальных знаниях и навыках. Обязательное владение сервисом Spark AR, умение продвигать в сетях и навыки 3D-моделирования. У многих блогеров и компаний есть свои "маски" и эффекты.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео. Он был запущен в сентябре 2016-го, но уже стал очень популярным в последние пять лет. Как свидетельствует статистика, по состоянию на январь текущего года у платформы было 689 млн активных пользователей в месяц по всему миру.

Существует 3 типа заработка на платформе:

поддержка подписчиков;

личный бренд;

сотрудничество с компаниями, музыкальными исполнителями или другими блогерами.

По данным Forbes, Эддисон Истерлинг – самая высокооплачиваемая TikToker. Она заключила сделки с Reebok и брендом Daniel Wellington, а также стала главным представителем American Eagle. Американка зарабатывает на платформе до $5 млн.

Лорейн Грэй – певица, которая продвигается без участия агентов. В 2020-м получила около $2,6 млн. Она ведет аккаунт для популяризации своей музыки.

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