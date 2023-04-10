Зарплата больше 25 тыс. грн: какие рабочие специальности в Украине самые высокооплачиваемые

Самые высокие зарплаты в Украине среди рабочих специальностей получают водители-международники. В среднем им платят 42 500 грн.

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На втором месте, по данным крупного кадрового портала, проходники (угольная промышленность). Они могут рассчитывать в среднем на 36 000 грн.

Автомалярам платят немногим меньше – 34 000 грн. А представителям сразу ряда профессий – 30 000 грн. Речь об:

арматурщиках;

керамистах;

тонировщиках.

Мотористы могут рассчитывать на 27 500 грн. Мастера СТО – на 25 000 грн. Столько же платят:

автоэлектрикам;

автослесарям;

прорабам;

автомеханикам.

Где в Украине платят самые высокие зарплаты

В целом же среди всех больших городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 18 500 грн. При этом разброс в фактической оплате труда огромный – от 110 000 грн у full stack програмистов до 9 200 грн в уборщиц.

На втором месте – Львов, где в среднем платят 16 500 грн. Так:

больше всего здесь получают руководители отделов продаж – 50 000 грн;

меньше всего – посудомойщицы, 8 500 грн.

Сразу в трех городах средняя зарплата составляет 16 000 грн. Это:

Днепр (самая высокая – у военнослужащих, 47 000 грн; самая низкая – в уборщиц, 7 700 грн);

Одесса (самая высокая – в руководителией отделов продаж, 40 000 грн; самая низкая – в уборщиц, 8 100 грн);

Ужгород (самая высокая – в региональных менеджеров и токарей, 32 500 грн; самая низкая – в уборщиц, 10 500грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

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