Заробитчане пожаловались на "скотские условия" в Польше: одна кухня на 18 человек, рабство, а женщин селят с незнакомцами

Абсолютное большинство иностранных работников в Польше – украинцы. Заробитчане компенсируют дефицит на рынке труда в соседней стране, соглашаются на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. Такой ситуацией довольны далеко не все поляки: вместо того, чтобы повышать зарплаты, работодатели находят дешевую рабочую силу из Украины.

OBOZREVATEL проанализировал отзывы заробитчан на специализированных форумах и собрал главные жалобы на польских работодателей. Чаще всего украинцы жалуются на агентства по трудоустройству, которые дают обещания, которые позже не могут выполнить.

Условия "скотские", а работа – рабство

"Жилье для людей скотское. Мужчины и женщины живут в одной комнате, дверей нет, просто занавеска тюлевая, кухня на 18 человек", – жалуется заробитчанин на одно из агентств. Они передали украинца другой фирме уже в Польше, которая гарантировала достойные условия, однако вместо этого предоставила описанные в жалобе условия.

Видео дня

Украинцы часто едут в Польшу заработать для того, чтобы вернуться и потратить эти средства в Украине. Однако при этом несколько месяцев они проводят в общежитиях, в комнатах на 4-5 человек. Работать при этом приходится с утра и до самой ночи. А если работать меньше, зарплата будет невысокой.

Обещали 42 тыс. грн в месяц, а заплатят 14 тыс.

"Предлагают работу на складе в 2000 злотых (14 тыс. грн) зарплатой, когда заплатил за вакансию в 4-6 тыс. (24-42 тыс. грн)", – жалуется заробитчанин. После жалобы ему пообещали предоставить другую работу, однако в течение трех недель предложение так и не поступило.

"Что касается самой работы, то я вообще молчу. Обещали что будет достаточно часов, оказалось, что вместо 12 часов дадут всего-лишь 7-8. Одно разочарование! Людям врут просто нагло в глаза", – жалуется украинка.

Платные вакансии, на которые нет желающих

Польские заводы готовы платить агенствам за то, что они привозят к ним дешевую рабочую силу из Украину. В то же время сами заробитчане платят тем же агенствам за такие вакансии. "Пообещали хорошую работу с хорошей оплатой, заплатил за вакансию 150€, а когда приехал на место, то понял, что развели и с оплатой, и работа такая себе. А потом ещё и узнал, что эта вакансия бесплатной должна быть, т.к. завод этой конторе итак деньги платит за то, что они людей находят", – пожаловался украинец.

Число заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

Для Украины трудовая миграция превратилась в огромную проблему. Тогда как в Польше собственные проблемы и дыры на рынке труда решают за счет украинцев, в Украине же образуется дефицит рабочих. Уже сейчас для многих работодателей найти разнорабочих, слесарей сложнее, чем экономистов или бухгалтеров. Ситуация обостряется ежегодно.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.