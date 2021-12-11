За одноразовые пакеты в АТБ и других супермаркетах приходится платить: где и сколько стоит

В Украине с 10 декабря одноразовые пакетики (пока речь идет о пакетах определенной плотностью) стали платными. В супермаркетах цены варьируются от 9 (АТБ) до 50 копеек.

Как говорится в материале Сегодня, далеко не во всех супермаркетах начали указывать цены на пакетиках. Уже на кассе покупателям уточняют, что за одноразовый пакетик придется доплатить 10 копеек. Хотя цена по закону должна быть указана на товаре.

Украинцы из-за нововведений начали использовать многоразовые пакеты. Их можно принести с собой и не покупать пластиковые пакеты. Например, экоторба – долговечна и стоит от 9 до 200 грн.

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Авоська, которая выдерживает до 9 кг, составит 60-100 грн. Бумажные пакеты стоят 10–12 грн. Тканевые мешочки стоят от 63 грн. Их можно использовать и для круп, и для других товаров.

10 декабря пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" должен стоить:

без ручек и боковых складок – 2 грн;

без ручек с боковыми складками – 2,5 грн;

с ручками без боковых складок – 2,5 грн;

с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Это минимально допустимые розничные цены, но продавец может установить их на более высоком уровне.

Согласно замыслу, введение платы за пластиковые кульки должно сподвигнуть украинцев использовать их меньше и искать более экологичные альтернативы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.

Кроме того, ранее активисты с топорами и бензопилой под стенами Гослесагентства Украины в Печерском районе Киева потребовали ликвидации этого ведомства. Экологи уверены: агентство не справляется со своей задачей, ведь в Украине катастрофическая ситуация с лесами.