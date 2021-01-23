Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу

Санкции, которые были введены США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного Андрея Деркача, а также еще пяти украинцев, сильно осложнят им жизнь.

Об этом рассказали банкиры и юристы, передает LIGA.net. В частности, речь идет о невозможности осуществления транзакций и открытие счетов в большинстве банков.

По словам адвоката из компании Arzinger Виктора Сизоненко, ограничительные меры распространяются на любые действия (включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц, включенных в санкционный список.

Он пояснил, что соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с лицами, которые попали в список американского Минюста, обязаны граждане США; иностранцы, проживающие в США; компании, которые созданы по американскому законодательству; любые лица, которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями. Также ограничения могут распространяться на сотрудников американских компаний, независимо от гражданства и места нахождения.

При этом меры могут применять и к тем, кто не является гражданином США, если есть "достаточная связь с Соединенными Штатами". Например, это может быть закупка товаров из США или иное вовлечение американцев в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.

Собеседник в руководстве Нацбанка Украины в свою очередь пояснил, что американские санкции автоматически не распространяются на территорию нашей страны, то есть операции здесь у подсанкционных лиц не ограничены. Но с учетом риска, банки имеют право отказать в обслуживании.

Такое же мнение высказал руководитель финансового мониторинга одного из украинских банков, который пожелал остаться анонимным. "Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине. А есть банки, у которых нет таких требований. Как правило, это локальные банки, и они работают в рамках того, что не разрешает украинское регулирование", – сказал собеседник.

Глава совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Елена Макеева пояснила на примере, как могут возникнуть проблемы у Дубинского и других фигурантов: "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника. Если я вижу, что бенефициаром является человек, который попал под санкции, я должна присвоить высокий риск. Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества".

Она добавила, что спокойным Дубинский может быть только в странах с очень высокой степенью секретности, где он может передавать свои активы в траст.

В то же время все эксперты считают, что обойти санкции при желании можно, но трудно. Сизоненко подчеркнул, что это можно сделать через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить. "Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц, с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – добавил он.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук подчеркнула, что OFAC – Управление Минфина США по контролю над иностранными активами, которое занимается ведением и имплементацией санкций – сравнительно немногочисленный департамент, и они не все могут отслеживать, но если они зафиксировали нарушение, то выпишут огромные штрафы.

По словам Сизоненко, в рамках гражданской ответственности штраф составляет до 250 000 долларов или добавление в список SDN. А за умышленные нарушения – до 20 лет тюрьмы или штраф до 1 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.

Ограничительные меры связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.