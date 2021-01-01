Выплаты на самоизоляции из-за COVID-19: стало известно, сколько украинцев получили помощь

70 тысячам украинцев уже оплатили больничные из-за самоизоляции после подозрения заражения COVID-19.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что такие выплаты составляют 50% от среднего дохода человека.

"Люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название – "больничный по самоизоляции", – уточнила глава Министерства социальной политики.

Она сказала, что возможность оформления такого больничного была инициативой Минсоцполитики.

"Потому что, когда мы начали рассматривать, как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает", – заявила Лазебная.

Чтобы оформить больничный по самоизоляции, нужно обращаться к семейному врачу. На сайте Фонда социального страхования "есть порядок, как это получить", сказала министр.

Напомним, соблюдать самоизоляцию нужно, если:

коронавирусом болен человек, проживающий с вами в одном доме;

в случае контакта с больным;

в случае подтвержденного инфицирования;

при возвращении из-за границы или с оккупированных территорий.

Карта распространения коронавируса в мире:

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