Выплаты на самоизоляции из-за COVID-19: стало известно, сколько украинцев получили помощь
70 тысячам украинцев уже оплатили больничные из-за самоизоляции после подозрения заражения COVID-19.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что такие выплаты составляют 50% от среднего дохода человека.
"Люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название – "больничный по самоизоляции", – уточнила глава Министерства социальной политики.
Она сказала, что возможность оформления такого больничного была инициативой Минсоцполитики.
"Потому что, когда мы начали рассматривать, как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает", – заявила Лазебная.
Чтобы оформить больничный по самоизоляции, нужно обращаться к семейному врачу. На сайте Фонда социального страхования "есть порядок, как это получить", сказала министр.
Напомним, соблюдать самоизоляцию нужно, если:
коронавирусом болен человек, проживающий с вами в одном доме;
в случае контакта с больным;
в случае подтвержденного инфицирования;
при возвращении из-за границы или с оккупированных территорий.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минздраве разрабатывают отдельное направление в протоколе лечения больных коронавирусом – реабилитацию после перенесенной инфекции.
Ранее академик НАН Сергей Комиссаренко рассказал о тяжелых последствиях у переболевших коронавирусом.
В ВОЗ не рекомендуют принимать витамины D и C, а также цинк для профилактики или лечения COVID-19.