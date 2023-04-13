"Выплата 1000 грн от Райфайзенбанка и АТБ": мошенники придумали новую схему обмана украинцев

В Украине активизировались мошенники – распространяют фейковые сообщения о якобы выплатах 1 тыс. грн от Райффайзенбанка и АТБ. Для обмана аферисты указывают фишинговый сайт.

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На данную схему обратили внимание в Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА. Скриншоты фейковой страницы, распространяемой аферистами, предоставила OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

"Выплата от Райфа. Райфайзенбанк совместно с их партнером АТБ, анонсировали акцию, в которой каждый клиент Райфайзенбанка сможет получить 1000 грн на свой счет! Для получения средств вам необходимо нажать на кнопку "ПОЛУЧИТЬ" и авторизироваться в вашем онлайн банкинге, и после авторизации выбрать карту на которую будут зачислены средства! Получить средства можете только по кнопке ниже!", – говорится в сообщении мошенников.

Аферисты оставили ссылку на фишинговый сайт, на котором обманывают украинцев. Сайт называется raif.coolpay.life.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы больших сумм денег.