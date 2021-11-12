Выйти на пенсию в 60 лет смогут не все украинцы: что делать, если не хватает стажа

Уже в 2022-м украинцы, которые не набрали больше 29 страхового стажа, не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Но у тех, кому не хватает стажа, остается несколько вариантов, как выйти на пенсию в желаемом возрасте. Если начать решать проблему заранее, можно сделать это бесплатно. А если пенсия уже "на носу", можно заплатить за стаж из своего кармана.

О том, какие требования будут действовать в Украине в ближайшее время, и как получить недостающие годы стажа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Если еще есть время до выхода на пенсию, нужно официально трудоустроиться. В таком случае работодатель будет уплачивать взносы в Пенсионный фонд, а сотруднику будут засчитывать страховой стаж.

В случае, если время до пенсии есть, а работы нет, взносы можно платить самостоятельно. Сейчас минимальный страховой взнос за месяц составляет 1320 грн, а с декабря-2021 будет уже 1430 грн. Это 22% от минимальной зарплаты.

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Если времени уже не осталось, а стаж нужен, его можно докупить. Цена составляет 44% минимальной зарплаты. Сейчас это 2640 грн, с 1 декабря – 2 860 грн. То есть год стажа обойдется более чем в 30 тыс. грн.

Чтобы это сделать, нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Для этого следует обратиться в налоговую по месту жительства. Оплатить счет необходимо в течение 10 календарных дней после подписания соглашения.

Для покупки стажа потребуются такие документы:

заявление;

копия трудовой книжки (или электронная трудовая);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

В 60 лет на пенсию выйдут только те, у кого больше 29 лет стажа;

в 63 года выйдут на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет.

Требования будут повышаться и в дальнейшем. Общий пенсионный возраст остался на уровне 60 лет.

Но из-за привязки к стажу коснется такая норма не всех. Так, согласно расчетам Минсоцполитики, в 2028 году только 55% украинцев смогут выйти на пенсию в 60 лет, еще 5% будет работать до 65 лет, а 40% – до 63 лет.

Украинцы, у которых нет хотя бы 15 лет стажа, останутся без пенсий. Они смогут претендовать только на социальную помощь.

Ее назначают, если после 65 лет их доход меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (сейчас это 1854 грн, к конку 2022 года будет 2093 грн). Сама социальная помощь сейчас составляет 1854 грн.

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