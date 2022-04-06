Волосы на посуде и $1500 в месяц: как "мародеры" зарабатывают на украинских переселенцах

Александр Литвин
Личные финансы
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Сколько стоит аренда жилья

Во Львове, Ривне, Тернополе и Ужгороде цены на жилье взлетели в несколько раз. За квартиру в центре Львова придется заплатить до двух тысяч долларов, тогда как до полномасштабной войны такое жилье обходилось в 17 тыс. грн.

Кроме того, в западных областях все реже сдают квартиру мужчинам призывного возраста. Более дешевое жилье сдается на срок от полугода, однако вынужденным переселенцам оно не достается.

О том, как "внутренние мародеры" зарабатывают на украинцах, читайте в материале OBOZREVATEL.

Волосы даже на посуде: как недобросовестные украинцы зарабатывают на переселенцах

Переселенка из Мелитополя Алина смогла позволить себе квартиру во Львове всего на неделю. После этого с помощью волонтеров нашла свободную комнату в 15 минутах езды от Львова. "Квартиру вообще не искали, когда была возможность бежать, бежали. Я вообще не хотела уезжать до последнего. Не верилось, что такое вообще может произойти. Сейчас в Мелитополе невозможно существовать, там россияне. Я просто не могла дышать в своем городе и ничего сделать с этим невозможно. Взяла ребенка своего, малому 5 лет, и села на автобус эвакуационный в Запорожье. Оттуда во Львов, тут у меня подруга. Была", – рассказывает OBOZREVATEL девушка.

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Во Львове Алина должна была поселиться в квартиру знакомой, которая уехала в Польшу, а ключи оставила родственникам. Но уже в поезде знакомая перестала брать трубку, дозвониться к ней не удалось и во Львове. Пришлось срочно искать жилье.

"На вокзале конечно есть волонтеры и можно было воспользоваться их помощью. Но я этого не знала тогда. Я зашла на airbnb и на неделю забронировала квартиру, чтобы не остаться на улице. Получилось 45 долларов за сутки. За неделю это уже 315 долларов", – рассказывает девушка.

За месяц квартира площадью в 38 квадратных метров обошлась бы в 1 350 долларов. "Квартира очень плохой была. Мягко скажу. Просто было не убрано. Волосы в душе, в ящике в ванне были пустые пивные бутылки", – жалуется Алина.

Недоволен своей квартирой стоимостью в 1 500 долларов и вынужденный переселенец Денис. На сайте с объявлениями разместили фотографии с чистыми квартирами и свежим ремонтом. А при поселении оказалось, что собственник жилья не заменил белье, не убрал после прошлых жильцов. Волосы находили даже на посуде.

Волосы оставили на белье
Волосы нашли на грязной посуде
Без киевской прописки и уклонистов

В Ривне, Львове, Ужгороде, в отличие от столицы, практически полноценно работает рынок долгосрочной аренды квартир. Некоторые квартиранты собрали вещи и уехали за границу, кто-то выехал из арендованного жилья и переехал к родственникам. Теперь же владельцам жилья нужно искать новых квартирантов. OBOZREVATEL обзвонил несколько вариантов таких предложений. Первый вопрос арендодателя – "а вы откуда?". Для переселенцев такие квартиры не предлагают.

Кроме того, часто жилье не сдают "мужчинам без военного учета". Это указывают в объявлениях либо уточняют во время телефонного разговора. Цены же на долгосрочную аренду во Львове уже преодолели киевские до 24 февраля. Однушка со старым ремонтом обойдется минимум в 10 тыс. грн. А квартира в центре – от 20 тыс. грн.

Жилье не сдают мужчинам без военного учета

Легче снять квартиру с помощью сервисов Booking и arbnb. Но и цены там могут быть значительно выше. "Это просто мародерство", – возмущается киевлянка Дарья. Она три недели провела во Львове, а после переехала в Польшу.

Что интересно, там цены для украинских беженцев ниже, чем в родном Львове. "Цены на квартиры – от 1500 злотых (10,4 тыс. грн) за однокомнатную квартиру в среднем... Плюс отдельно плата за коммунальные услуги. Но даже поляки говорят, что цены на жилье поднялись сейчас в связи с большим спросом", – рассказывает Алена, которая с началом полномасштабной войны в Украине временно переехала в польский город Ряшев.

Лучший вариант – искать жилье через знакомых или местных волонтеров. Есть много вариантов, когда поляки просто бесплатно готовы селить у себя украинцев или сдавать квартиру/дом вообще без оплаты первые 1-2 месяца. Но такие варианты обычно быстро разбирают, рассказывает девушка.

В то время как некоторые украинцы наживаются, поляки готовы предоставлять беженцам дешевое жилье. К слову, во Львове местная власть уже предложила контролировать стоимость аренды и жаловаться на объявления с нерыночными ценами.

Долгое время в Украине аренда жилья полностью находилась в тени, без каких-либо правил и требований к арендодателям. Возможно, после войны стоит навести порядок в этой сфере. Как минимум, обязать арендодателей платить налоги и выполнять взятые на себя обязательства, в том числе не завышать стоимость аренды в попытках заработать на чужом горе.

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