Волосы на посуде и $1500 в месяц: как "мародеры" зарабатывают на украинских переселенцах

Во Львове, Ривне, Тернополе и Ужгороде цены на жилье взлетели в несколько раз. За квартиру в центре Львова придется заплатить до двух тысяч долларов, тогда как до полномасштабной войны такое жилье обходилось в 17 тыс. грн.

Кроме того, в западных областях все реже сдают квартиру мужчинам призывного возраста. Более дешевое жилье сдается на срок от полугода, однако вынужденным переселенцам оно не достается.

О том, как "внутренние мародеры" зарабатывают на украинцах, читайте в материале OBOZREVATEL.

Переселенка из Мелитополя Алина смогла позволить себе квартиру во Львове всего на неделю. После этого с помощью волонтеров нашла свободную комнату в 15 минутах езды от Львова. "Квартиру вообще не искали, когда была возможность бежать, бежали. Я вообще не хотела уезжать до последнего. Не верилось, что такое вообще может произойти. Сейчас в Мелитополе невозможно существовать, там россияне. Я просто не могла дышать в своем городе и ничего сделать с этим невозможно. Взяла ребенка своего, малому 5 лет, и села на автобус эвакуационный в Запорожье. Оттуда во Львов, тут у меня подруга. Была", – рассказывает OBOZREVATEL девушка.

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Во Львове Алина должна была поселиться в квартиру знакомой, которая уехала в Польшу, а ключи оставила родственникам. Но уже в поезде знакомая перестала брать трубку, дозвониться к ней не удалось и во Львове. Пришлось срочно искать жилье.

"На вокзале конечно есть волонтеры и можно было воспользоваться их помощью. Но я этого не знала тогда. Я зашла на airbnb и на неделю забронировала квартиру, чтобы не остаться на улице. Получилось 45 долларов за сутки. За неделю это уже 315 долларов", – рассказывает девушка.

За месяц квартира площадью в 38 квадратных метров обошлась бы в 1 350 долларов. "Квартира очень плохой была. Мягко скажу. Просто было не убрано. Волосы в душе, в ящике в ванне были пустые пивные бутылки", – жалуется Алина.

Недоволен своей квартирой стоимостью в 1 500 долларов и вынужденный переселенец Денис. На сайте с объявлениями разместили фотографии с чистыми квартирами и свежим ремонтом. А при поселении оказалось, что собственник жилья не заменил белье, не убрал после прошлых жильцов. Волосы находили даже на посуде.

В Ривне, Львове, Ужгороде, в отличие от столицы, практически полноценно работает рынок долгосрочной аренды квартир. Некоторые квартиранты собрали вещи и уехали за границу, кто-то выехал из арендованного жилья и переехал к родственникам. Теперь же владельцам жилья нужно искать новых квартирантов. OBOZREVATEL обзвонил несколько вариантов таких предложений. Первый вопрос арендодателя – "а вы откуда?". Для переселенцев такие квартиры не предлагают.

Кроме того, часто жилье не сдают "мужчинам без военного учета". Это указывают в объявлениях либо уточняют во время телефонного разговора. Цены же на долгосрочную аренду во Львове уже преодолели киевские до 24 февраля. Однушка со старым ремонтом обойдется минимум в 10 тыс. грн. А квартира в центре – от 20 тыс. грн.

Легче снять квартиру с помощью сервисов Booking и arbnb. Но и цены там могут быть значительно выше. "Это просто мародерство", – возмущается киевлянка Дарья. Она три недели провела во Львове, а после переехала в Польшу.

Что интересно, там цены для украинских беженцев ниже, чем в родном Львове. "Цены на квартиры – от 1500 злотых (10,4 тыс. грн) за однокомнатную квартиру в среднем... Плюс отдельно плата за коммунальные услуги. Но даже поляки говорят, что цены на жилье поднялись сейчас в связи с большим спросом", – рассказывает Алена, которая с началом полномасштабной войны в Украине временно переехала в польский город Ряшев.

Лучший вариант – искать жилье через знакомых или местных волонтеров. Есть много вариантов, когда поляки просто бесплатно готовы селить у себя украинцев или сдавать квартиру/дом вообще без оплаты первые 1-2 месяца. Но такие варианты обычно быстро разбирают, рассказывает девушка.

В то время как некоторые украинцы наживаются, поляки готовы предоставлять беженцам дешевое жилье. К слову, во Львове местная власть уже предложила контролировать стоимость аренды и жаловаться на объявления с нерыночными ценами.

Долгое время в Украине аренда жилья полностью находилась в тени, без каких-либо правил и требований к арендодателям. Возможно, после войны стоит навести порядок в этой сфере. Как минимум, обязать арендодателей платить налоги и выполнять взятые на себя обязательства, в том числе не завышать стоимость аренды в попытках заработать на чужом горе.