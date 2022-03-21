Война России против Украины обрушила поставки кормов: молоко подорожало во всем мире

Молоко во всем мире стремительно дорожает. Из-за роста цен на корма, удобрения и пшеницу на производство приходится тратить больше денег. Это связано с войной России против Украины, которая является экспортером указанной выше продукции.

Об этом пишет Financial Times. Вторжение России в Украину увеличит затраты на производство молока, поскольку обе страны являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, важного корма для крупного рогатого скота наравне с кукурузой и соей.

Отмечается, что рост стоимости кормов является большой проблемой для молочных фермеров, поскольку составляет 70-80% затрат. В сочетании с другими негативными факторами это уже привело к проблемам в пяти крупнейших экспортеров молока в мире.

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Аналитик нидерландского агропромышленного банка Rabobank Майкл Харви заявил, что переработчики и пищевые компании уже подняли цены на молоко, однако потребители будут вынуждены снова столкнуться с повышением цен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, вторжение России в Украину усугубляет голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дело в том, что Украина входит в топ-5 мировых экспортеров продовольствия. Однако из-за войны, которую развязала РФ, продуктовые запасы не пойдут на внешние рынки, ведь они будут необходимы внутри страны.

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