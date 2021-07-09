Военным в Украине повысят пенсии и выплатят надбавку: сколько и когда

Украинским военнослужащим с 1 июля повысят пенсии. Минимальный размер выплат будет установлен на уровне 3 854 гривен.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также правительство установит ежемесячную доплату в размере 2 тысяч гривен.

Доплата коснется почти 400 военнослужащих-пенсионеров.

"Предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн для почти 400 военнослужащих пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3 854 гривен", – подчеркнул глава правительства.

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Также планируется повышение выплат на 700 грн участникам боевых действий, которые потеряли трудоспособность. Их получат более 40 тысяч человек.

По словам Шмыгаля, данная мера призвана уменьшить диспропорции. Он уточнил, что на следующем заседании Кабмина будет принято решение о повышении соцвыплат, которое разработано Министерством социальной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсию в размере 10 тысяч грн могут получить те украинцы, которые при стаже в 35 лет имели зарплату в 2,59 выше средней.