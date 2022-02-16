Vodafone значительно повысит для украинцев цены на некоторые тарифы: на сколько и когда

Мобильный оператор Vodafone начал оповещать своих клиентов о серьезном повышении некоторых своих тарифов. В частности, цены планируется поднять на 20-40 грн. Случится это должно уже в марте 2022 года.

SMS-сообщения о повышении тарифов получили журналисты OBOZREVATEL. В одном из них речь идет о тарифе Vodafone SuperNet Start, в другом – о Vodafone SuperNet Unlim, а в третьем – о тарифе joice.

Как изменится тариф Vodafone SuperNet Start

Согласно сообщению, стоимость этого тарифа вырастет на 20 грн – со 125 грн до 145 грн. "Имеем новость об изменениях в Вашем тарифе. С 01.03.2022 пакет на месяц будет стоить 145 грн, а название будет изменено на Vodafone SuperNet Start 2021", – говорится в сообщении.

Видео дня

По новым условиям, клиенты будут получать больший объем интернета. А также увеличенное количество минут для звонков по Украине.

В то же же время услуга Online Pass больше не будет входить в пакет. Она предполагает доступ к безлимиту в любимых приложениях.

Как изменятся тарифы Vodafone SuperNet Unlim и joice

Стоимость же этого тарифа повыситься на 40 грн – с 260 грн до 300 грн. "Имеем новость об изменениях в Вашем тарифе Vodafone SuperNet Unlim. С 01.03.2022 пакет на месяц будет стоить 300 грн, а услуга Online Pass больше не будет входить в пакет", – говорится в сообщении оператора.

А вот абонентам тарифа joice (120 грн) предлагают вообще перейти в тариф 4G Smart M (150 грн). Т.е., для них цену по сути повышают на 30 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне 2022 года Vodafone повысил стоимость самого дешевого тарифного плана 4G Smart XS. Теперь абоненты платят ежемесячно 55 грн вместо 45 грн. Также выросла стоимость тарифов 4G Smart S+ до 120 грн в месяц вместо 85 грн.