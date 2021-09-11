Ветераны и семьи погибших на Донбассе воинов получат жилье: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении жилищных условий ветеранов войны с Россией и семей погибших воинов. Это также касается семей погибших участников Революции Достоинства.

Соответствующий документ № 466/2021 обнародован на сайте главы государства. Он называется "О некоторых мероприятиях по социальной защите ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Согласно указу, правительство должно принять меры для обеспечения социальной защиты указанной выше категории граждан. Так, в бюджете на 2022 год в расходах необходимо предусмотреть компенсации на получение жилья.

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Помощь получат те, кто нуждается в улучшении жилых условий:

семьи погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

внутренне перемещенные лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

семьи участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

семьи погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Также Зеленский заявил о необходимости утвердить государственную программу обеспечения жильем указанных в перечне лиц, которая будет действовать до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ранее Кабинет министров выделил 40 миллионов гривен на приобретение жилья для военных