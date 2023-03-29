Вернуть заказ через "Новую почту" можно будет бесплатно в течение двух недель: инструкция

"Новая почта" ввела услугу "легкий возврат", которая позволяет в течение 14 дней бесплатно вернуть товар, который не подошел. Платить за отправку товара назад продавцу не придется. Однако при этом на возврат товара должен дать согласие сам продавец.

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Как сообщает пресс-служба компании, новый сервис доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете. А вернуть можно будет посылки, вес которых составляет до 30 кг.

Как воспользоваться сервисом:

войти в раздел Мои отправки и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;

в строке Управлять посылкой выбрать сервис Легкий возврат;

указать причину возврата товара из предложенного перечня, и все — экспресс-накладная на возврат создана. В накладной нельзя изменить адрес возврата и имя получателя.

Доставка бесплатная, но за вызов курьера нужно произвести доплату. Сервис Легкий возврат может быть недоступен, если на посылку были заказаны услуги Переадресация, Возврат или продавец заблокировал такую возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например лекарства, белье и т. д.

Услуга не включает возврат средств за неподошедший товар. Новая почта осуществляет только доставку, поэтому перед отправкой посылки покупателю обязательно следует связаться с продавцом, договориться о возврате товара и средств.

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