Вернуть все деньги и 'докинуть' проценты: Польша сделала важное заявление для украинских беженцев

Украинцев в Польше, которым выплачивают ежемесячное пособие на детей, предупредили о возможности ее потери финансовой помощи в случае выезда из страны. Речь идет о денежной помощи на детей в рамках программы "500+" или "Семейный опекунский капитал", которую могут оформить украинские беженцы. Более того, в случае выезда из страны без предварительного уведомления соответствующих органов, полученные средства придется вернуть. Да еще и с процентами.

Об этом сообщает wroclife. Отмечается: это пособие предусмотрено только для лиц, находящихся в Польше. Украинцы же, которые планируют выезжать за пределы страны более чем на 30 дней, "должны сообщить об этом факте в Управление социального страхования и отказаться от получения льгот, в том числе "500+".

При этом подчеркивается: получающим пособие беженцам (или тем, кто подал соответствующую заявку) которые решили уехать из Польши, нужно предварительно обратится в Управление социального страхования – дабы уведомить об этом. Иначе все полученные после выезда денежные пособия придется вернуть – да еще и с процентами.

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"У нас есть возможность проверить, покинул ли данный человек нашу страну – Управление имеет доступ к различным государственным реестрам. К примеру, мы можем использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет Пограничная служба. Поэтому когда иностранец, получающий от нас деньги, не сообщит о выезде из Польши, ему придется вернуть неправомерно полученные средства с процентами", – отметила пресс-секретарь Управления.

О программе "500+"

Управление начислит и выплатит средства по программе "Семья 500+" беженцам из Украины, легально прибывшим в Польшу после 23 февраля 2022 года. Ранее эта финансовая помощь украинцам в Польше была доступна только при наличии карты вида на жительство с доступом к рынку труда.

Доступ к семейным пособиям для беженцев предусмотрен в связи с развязанной Россией войной. Так, беженцы смогут, среди прочего, претендовать на:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Польше украинские беженцы (чаще всего женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Чаще всего вакансии предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и логистических складах.