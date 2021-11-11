Важный для украинцев продукт вскоре подорожает

Картофель в Украине может подорожать уже в ноябре. Как объясняет директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, цены на продукт пока нестабильные. К тому же, из-за жаркой погода в стране будет продаваться много мелких и нетоварных клубней.

"Думаю, реально цена стабилизируется только в ноябре. Тогда будет понятно, сколько картофеля и какого качества заложено в хранилища. До тех пор ожидать повышения цены на картофель не стоит", – цитирует Гордийчука Agrotrend.

Специалист также добавил, что на севере Украины, где выращивались среднепоздние и поздние сорта, долго стояла жара и не было осадков. В то же время на Западе ситуация лучше, но в остальных областях пока "картина выглядит грустно".

Видео дня

"По ранним сортам, которые любят выращивать на Юге, своя специфика сезона. Юг до сих пор щедро поливает дождями, поэтому здесь на посевах картофеля были проблемы с болезнями. Много пораженных клубней, грибных болезней и бактериозов", – отметил Гордийчук.

Также он отметил, что после выкапывания клубни быстро портятся, поэтому фермеры пытаются быстро сбыть не кондиционный товар и сбросить цену. По словам специалиста, так будет продолжаться, пока с рынка полностью не исчезнет некачественный товар.

Совсем недавно Украина впервые стала лидером Восточной Европы по уровню цен картофеля (без учета стран Евросоюза). Именно в нашей стране продают самый дешевый картофель, а стоимость лишь за неделю снизилась на 17%.

На данный момент продукт стоит на 15-20% дешевле, чем в такой же период 2020 года. Эксперты не исключают, что часть картофеля из Украины в этом сезоне может поступать и на рынок России при посредничестве трейдеров из соседней Беларуси.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что: