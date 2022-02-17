Важный для украинцев продукт всего за месяц подорожал на 8%

Цена хлеба в Украине лишь за месяц выросла на 8,35% (на 2 грн). Теперь "Царь хлеб" нарезка стоит (600 г) 25,96 грн. Основная причина подорожания – дефицит качественной муки и рост стоимости энергоносителей.

Именно из-за этого украинцев теперь ожидает дорогой хлеб низкого качества. Также в стране средняя цена хлеба пшеничного (650 г) в январе составляла 25,20 грн, а уже сейчас выросла до 27,70 грн за буханку. Интересно, что еще год назад украинцы могли купить его за 20,46 грн, свидетельствуют данные на сайте "Минфин".

В Megamarket хлеб пшеничный продается по 27,90 грн, в Novus – 27,49 грн. Хлеб ржаной Riga "Бородиновский" (300 г) в среднем стоит 26,63 грн, хотя еще в январе цена составляла 25,34 грн.

Видео дня

Подорожали и лаваши. "Кавказский" (230 г), к примеру, торгуется сейчас по 19,15 грн. В январе он стоил еще 17,23 грн. Выросла цена и на лаваш "персидский", цена которого на данный момент – 18,45 грн, а в прошлом месяце была 17,29 грн.

Почти на 2 грн подорожал батон "Румянец" нарезка. В январе его продавали по 20,07 грн, сейчас – 21,69 грн. Но в дальнейшем цена будет еще выше. Хлеб в Украине, по прогнозам специалистов, будет неуклонно дорожать, по крайней мере, до сентября 2022 года.

Об этом ГолосUA рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич. Он отметил: две причины роста цен – сложная ситуация с мукой и стоимость энергоносителей.

"Что касается хлеба, то тут наблюдается тенденция постепенного роста цен до сентября. Кроме энергоносителей, это обусловлено фактором номер 1: создается негативная ситуация по балансам муки. Я имею в виду пшеницу второго и третьего класса", – рассказал Томич.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за курятину намного больше, чем жители Европы, несмотря на свои лидирующие позиции в мире по экспорту этого мяса. Одними из главных причин этого являются более дорогое производство, а также разница в зарплатах.