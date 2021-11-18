ПриватБанк предупредил: у украинцев пытаются украсть деньги под видом раздачи тысячи за вакцинацию

В Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники пытаются заполучить доступ к личным данным людей, рассылая им сообщения о начислении денег за вакцинацию от COVID-19.

Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. При этом он призвал украинцев быть бдительными и не передавать мошенникам свои данные.

"ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга (получения доступа) личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19. Но напомнил, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", – говорится в сообщении.

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Мошенники присылают украинцам в мессенджеры сообщения о начислении им выплат за вакцинацию от коронавируса. К этим сообщениям прикреплена ссылка на их сайт, на котором для "получения выплаты" мошенники требуют у украинцев указать личные данные и реквизиты банковских карт.

Пример такого сообщения от абонента Sait-Inform – набранного транслитом – опубликовал Серга. "Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 7000 грн. 18.11.2021. Подтвердить перевод: [адрес сайта]", – говорится в нем.

Предположительно к схеме могут быть причастны россияне. На такую мысль наталкивает домен сайта, на которые украинцам предлагают перейти мошенники и адрес которого опубликовал Серга. По информации сразу нескольких специализированных сайтов, домен 2sde.site зарегистрирован в Москве (ссылка 1, ссылка 2).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде поддержали законопроект, запускающий раздачу "тысячи за вакцинацию от власти". Документ вносит поправки в госбюджет Украины на 2021 год. Он увеличивает его доходную часть на анонсированные ранее премьер-министром Денисом Шмыгалем 3 млрд грн.