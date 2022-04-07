Зарабатывают на войне: в Украине активизировались мошенники

В Украине во время войны активизировались мошенники. Они пытаются выманить деньги у людей, часто под предлогом оказания помощи. Аферисты манипулируют, делая упор на эмоции сострадания и страха, и пользуются затруднительным положением своих жертв.

Об этом предупредили в Национальном банке Украины (НБУ). Глава управления связей с общественностью и финансовой осведомленности департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая назвала самые популярные схемы обмана.

Объявления об аренде жилья или эвакуации

В таких случаях мошенники предлагают переселенцам жилье в относительно безопасных регионах страны или обещают помощь с перевозкой. Аферисты требуют предоплату на банковскую карту, а потом перестают выходить на связь. Украинцам советуют оплачивать такие услуги только после прибытия в место назначения.

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SMS-рассылки

Украинцам массово рассылают SMS-сообщения о денежной помощи с текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" далее следует ссылка. По таким ссылкам переходить нельзя – они ведут на вредоносные сайты. Государство не сообщает о поступлении какой-либо помощи через SMS.

Сбор денег

Мошенники подделывают объявления о сборе денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии. При этом они используют фото из интернета. Второй вариант – фишинговые сайты, которые копируют сайты настоящих фондов. Также аферисты взламывают страницы в соцсетях и от имени владельцев собирают средства на амуницию якобы "в связи с отбытием на фронт".

Продажа военной амуниции

В интернете размещают объявления о продаже бронежилетов и других товаров для военных. Получив предоплату, аферисты исчезают. Иногда также продают бракованные бронежилеты, которые не защищают бойцов от пуль.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнюю схему аферисты проворачивают даже из мест лишения свободы. Так, в Киеве разоблачили мужчину, который, находясь в СИЗО, организовал схему по продаже военной амуниции. Ущерб оценили в 1,3 млн гривен.