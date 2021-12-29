В Украине значительно снизились цены на яблоки: почем продают в магазинах

В Украине заметно подешевели яблоки – на 28% за год. Так, средняя стоимость упала до 13 грн. Для сравнения, в такой же период 2020 года яблоки продавались по 18 грн. В супермаркетах стоимость в среднем составляет от 8 до 15 грн, но есть продукция и дороже, в зависимости от сорта.

Наоптовых рынках цена колеблется от 5 до 12 грн/кг. Об этом сообщает "ТСН".

При этом самые дешевые продают яблоки таких сортов – "чемпион", "гала", "айдаред" и "симиренко". Дороже всего продают "муцу" и "голден".

Так, в Novus килограмм яблок сорта "чемпион" продают за 16,99 грн, "гала" – 13,99 грн, "семиренко" – 15,99 грн, "ред чиф" – 26,99 грн. В супермаркете "АТБ" "голден" можно купить за 10,95 грн/кг, "айдаред" – 11,95 грн/кг, "чемпион" – 11,95 грн.

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"Айдаред" в "Форе" обойдется в 9,30 грн/кг, "голден" – 13,90 грн/кг, "гала" – 12,90 грн. В Varus "фуджи" стоит 12,90 грн/кг, "голден" – 11,90 грн/кг, "принц" – 11,90 грн.

Как сообщил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, Украина на данный момент занимает 36-е место в рейтинге мировых экспортеров яблока. Однако является первой страной в мире по темпам наращивания экспорта этих фруктов.

Это происходит на фоне того, что крупнейшие мировые экспортеры сегодня, напротив, снижают экспорт яблока, пишет EastFruit.

Кстати, украинский яблочный рынок могут открыть в Египте. По словам главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Владиславы Магалецкой, яблоки из нашей страны в Египте облагаются дополнительными пошлинами, поэтому и в итоге проигрывают по цене польским.

"Надо решать ситуацию и ставить равные условия", – написала Магалецкая в своем Facebook. Как объяснил Андрей Ярмак для delo.ua, Польша экспортирует в Египет до 100 тыс. тонн свежего яблока за сезон, а Украина не поставляет на этот рынок сбыта ни одной тонны яблока.

Однако логистика для экспорта яблока в Египет из Украины даже лучше, чем у Польши. Основная причина в том, что Польша пользуется преимуществами беспошлинной торговли с Египтом, а поставщики из нашего государства вынуждены уплачивать импортную пошлину, что делает продукцию неконкурентной. Но если условия будут одинаковые, то ситуация изменится.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год в Украине стремительно выросли цены на яйца. Если в начале 2021 года десяток стоил около 22 грн, то сейчас – около (а часто даже выше) 40 грн/десяток.