В Украине значительно изменили цены на основной продукт: сколько теперь стоит

В Украине значительно подешевела гречка. По состоянию на 16 апреля килограмм этой крупы стоит в среднем 55,77 грн, что почти на 9 грн ниже среднемесячной цены марта в 64,43 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):

Metro – 49,9 грн;

Auchan – 47,5 грн;

Varus – 69,9 грн.

Дешевеет гречка уже 8-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);

февраль – до 66,16 грн (минус 3,23 грн);

март – до до 64,43 грн (минус 1,73 грн).

Более того, подешевела крупа и с начала апреля – по состоянию на 1 число месяца она стоила 56,96 грн/кг. Т.е., цена упала на 1,19 грн.

Сколько гречки едят украинцы

Цены на гречку в Украине снижаются, в частности, в связи с хорошим урожаем. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн.

При этом ежегодная потребность в крупе, по словам первого заместителя главы министерства Тараса Высоцкого, составляет 100-110 тыс. тонн. "Соответственно Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв", – рассказал он ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевело в Украине и сало. По состоянию на 14 апреля, килограмм соленого сала стоил в среднем 263,1 грн, что на 5,19 грн меньше среднемесячной цены марта.

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