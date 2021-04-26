В Украине затяжной экономический кризис, в такое время недопустимо повышать налоги, – нардеп

Власть не должна повышать налоги во время, когда страна страдает от экономического кризиса. Для наполнения госбюджета надо искать другие пути и ликвидировать коррупционные схемы.

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24", комментируя инициативы повысить НДС и заставить украинцев заплатить 5% налога на накопление наличными.

"Это перекладывание ответственности с власти на плечи украинского народа. Это неправильный подход, следует искать другие источники дохода, и мы на них указывали. Это возврат денег из "Нафтогаза", около 70 млрд, которые они задолжали и это подтвердила аудиторская служба; это наведение порядка на таможне; это вывод из оффшоров капитала, так называемая деофшоризация. Есть и другие пути", – сказал Цимбалюк.

Он отметил недопустимость такой инициативы власти, особенно учитывая нынешнюю кризисную ситуацию в стране и слишком низкий уровень доходов населения.

"Нельзя, когда в этот период минимальная пенсия 1900 грн, когда минимальная зарплата 6000 грн, облагать наших граждан. Это не тот путь", – сказал Цимбалюк.

Как известно, согласно законопроектами о "налоговой амнистии" украинцев обяжут отнести в банк всю денежную наличность, которые они накопили, и заплатить с нее 5% налога. Причем заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены из официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления. Эта инициатива вызвала волну возмущения среди граждан.