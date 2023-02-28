В Украине задерживают выплаты переселенцам: когда начислят помощь за февраль

Украинцам переселенцам (ВПЛ) выплатят помощь на проживание за февраль в течение недели, т.е. до 7 марта. Многие ВПЛ жалуются в правительство на задержку в начислении средств.

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Об этом сообщило Минреинтеграции. Выплата помощи при этом находится в ведении другого министерства – Минсоцполитики.

"На горячую линию Минреинтеграции продолжают поступать обращения от ВПЛ, ожидающие выплаты ежемесячного пособия на жительство", – говорится в сообщении. Обычно выплаты переселенцам начисляются 3-го, 12-го или 23-го числа каждого месяца.

Из-за жалоб в правительстве подняли вопрос о своевременном начислении помощи ВПЛ. По результатам ведомство получило заверение, что деньги будут начислены получателям в течение недели.

Ранее в Минреинтеграции уже отмечали, что на пособия переселенцам было выделено 5,5 млрд грн. Однако казначейство в первую очередь выплачивало другие социальные выплаты.

Ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц старше 18 лет – по 2000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3000 грн. При этом до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продлеваются автоматически.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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