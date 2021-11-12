В Украине задержали фальшивомонетчиков: какие купюры подделывали

В Киевской области задержали группу фальшивомонетчиков. Организатором оказался 43-летний ливанец, который обустроил в своем доме типографию для печати поддельной валюты. Так, на цветном принтере сначала производили купюры номиналом 200 грн и $100, а после этого наносили металлическим предметом оттиск портрета и защитные элементы.

"В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели 3 оперативные закупки поддельных денег на общую сумму 45 тыс. грн. 11 ноября в ходе спецоперации стражи порядка задержали одного из участников преступной группировки после сбыта поддельных денежных средств на сумму 30 тыс. грн", – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе обысков полицейские изъяли:

120 купюр номиналом 200 грн и 16 купюр номиналом $100 с признаками подделки;

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19 листов бумаги с изображенными рисунками, похожими на купюры номиналом $100;

металлические предметы с оттисками портретов;

2 принтера;

10 бутылок со специальными красками;

устройства для открытия автомобилей;

устройство, похожее на сканер для банковских карт;

более 300 банковских карт;

мобильные телефоны.

Правоохранительные органы обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по выращиванию конопли, которая находилась в Черкассах. Она была размещена в специально оборудованном помещении с ультрафиолетовым освещением.

В рамках уголовного производства проведено 2 контрольные закупки наркотиков у фигурантов. Речь идет о 70 граммах каннабиса и 10 граммах амфетамина.

В результате обысков найдены растения конопли и спецустройства, предназначенные для их выращивания в домашних условиях. А также сухое измельченное вещество растительного происхождения.

Чтобы не обнаружить у себя фальшивку, нужно покупать валюту в банках. Несмотря на то, что подделки могут попасться даже в кассах банковских отделений, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты.

У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу в НБУ или заменить ее на другую.

Обязательно надо проверять обменники. В нашей стране сотни нелегальных обменников. Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, сначала рекомендуется проверить наличие лицензии от центробанка.

Нужно требовать чеки. При покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, далеко не все доллары можно продать в нашей стране. Кассир в банке сам может решать, принимать валюту или нет. Он должен просмотреть купюры под увеличительным стеклом или прогнать через детектор.