Коллекционеры охотятся за украинскими 25 копейками: за сколько можно продать такие монеты

Украинцы могут продать 25-копеечные монеты намного дороже их номинала. За некоторые разновидности можно выручить несколько тысяч гривен – такие монеты являются коллекционными и нумизматы готовы платить огромные деньги, чтобы их заполучить.

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К примеру, до 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-3600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

За 2000-3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать некоторые 2-копеечные монеты. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 2200 грн.

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