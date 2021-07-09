В Украине за некоторые копейки готовы заплатить 162 тыс. грн: как выглядят монеты

В Украине монеты номиналом в 25 копеек 1992 года выпуска можно продать за тысячи гривен. На одном из последних аукционов коллекция таких копеек обошлась в 162 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Crafta.ua. Монеты, выпущенные в 1992-м, считаются наиболее редкими. А некоторые из них могут стоить больше тысячи долларов. К примеру, 25 копеек с браком при производстве сейчас продаются за 28 тыс. грн. Такая монета считается уникальной из-за того, что при чеканке инструмент сместился.

Дороже можно продать готовую коллекцию. К примеру, 29 "правильных" монет 1992 года выпуска и номиналом в 25 копеек продают за 162 тыс. грн. А набор из 30 монет одного года выпуска (1992-го) номиналом в 10, 25 и 50 копеек продают за 50 тыс. грн.

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Отметим, если вам попалась редкая монета, вы можете продать ее на одном из популярных аукционов (в том числе и Crafta), а обсудить реальную стоимость копеек и оценить ее качество можно в специализированных форумах, или же сравнив с аналогичными предложениями в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам подсовывают фальшивые гривни. Их можно встретить в общественном транспорте и в магазинах.