В Украине за монету в 10 копеек готовы заплатить 15 тысяч гривен: как выглядит монета

В Украине за 10 копеек 1992 года выпуска готовы заплатить до 14-16 тыс. грн. Для этого монета должна быть редкой разновидности 4ВАм.

Так, на онлайн торгах auction.violity.com такая монета стоит больше 15 тыс. грн. За такую сумму продали 10 копеек, которые обладатель нашел в Киеве. "Луганский чекан английский штемпелем, по каталогу разновидность 4ВАм. Реставрация: чистка зубной пастой", – говорится в объявлении.

Оформление монет одинаковое: на аверсе размещен тризуб и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 коп. от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.

Самая дорогая монета, которую можно продать за 14-16 тыс. грн, имеет выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан). Гурт выполнен с мелкой насечкой.

Более дешевый экземпляр, который можно продать за 350 грн, – средний зуб тризуба острый узкий. 6 ягод в грозди №6. Верхняя ягода на уровне с основанием единицы. Гурт с крупной насечкой.

Намного чаще встречается разновидность 2.1ДАм, у нее мелкая насечка на гурте. Такие 10 копеек можно продать за 70-100 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.