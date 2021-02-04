В Украине за 10 копеек готовы заплатить тысячи гривен: монета может попасться любому

В Украине за монеты номиналом 10 копеек 1992 года нумизматы готовы заплатить от 20 до 14 000 грн.

Об этом сообщает профильный портал Monety. Оформление монет одинаковое: на аверсе размещен трезубец и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 коп. от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.

Самая дорогая монета, которую можно продать за 14 тыс. грн, имеет ыпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан). Гурт выполнен с мелкой насечкой.

Более дешевый экземпляр, который можно продать за 350 грн, Средний зуб трезубца острый узкий.

6 ягод в грозди №6. Верхняя ягода на уровне с основанием единицы. Гурт с крупной насечкой.

Намного чаще встречается разновидность 2.1ДАм, у нее мелкая насечка на гурте. Такие 10 копеек можно продать за 70-100 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.