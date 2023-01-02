В Украине продают 2 копейки за 1 тыс. долларов: почему такая цена

Украинскую монету в 2 копейки продают за 35 тыс. грн (около 1 тыс. долларов) 2010 года. Особенностью монеты является материал – вместо нержавеющей стали она выполнена в серебре.

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Продают монету на на специализированном ресурсе Violity. Согласно объявлению:

реставрации монета не подвергалась;

ее вес – 2,5-2,52 г (вместо стандартных 1,8 г);

диаметр – 17,3 мм (как у обычных 2-копеечных монет 2010 года);

на аверсе (лицевой стороне) около номинала есть вмятина.

Продается монета по фиксированной цене. Т.е., правила аукциона в ее случае не действуют.

В целом же монеты в 2 копейки 2010 года не считаются редкими и стоят в соответствии со своим номиналом. По информации ресурса "Монеты-ягодки", поштучно такие монеты на аукционах не продают – "тем более, если они были в обращении".

"Нумизматов могут заинтересовать 2 копейки 2010 года с заводским браком. Это может быть выкус, наплыв металла, поворот аверса относительно реверса. По стоимости таких монет проконсультируйтесь с нумизматами, в любом случае цена будет не более 100 грн", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продают монету в 10 копеек 2004 года – за 29 тыс. грн. Ее особенностью является чеканка на заготовке 1-копеечной монеты, из-за чего она имеет характерный серебристый цвет.

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