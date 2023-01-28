В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

В Украине с 1 января 2023-го на 20% увеличился акциз на сигареты. Пропорционально увеличатся цены и на сигареты. Пачка может подорожать примерно на 14 грн.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, пачка самых дешевых сигарет подорожает как минимум до 70 грн, за сигареты среднего класса придется платить на 14 грн больше 74 грн, а вот премиум сегмент будет стоить более 92-95 грн за пачку.

Отметим, решение повышать акцизы на сигареты принято еще несколько лет назад. Это стало следствием выполнения европейской директивы. Постепенно минимальный акциз в Украине составит 90 евро за тысячу штук, это соответствует минимальному размеру акциза в ЕС.

Украинские депутаты рассматривают несколько вариантов более существенного повышения цен на сигареты. Среди рисков: увеличение уровня тени. Вместе с тем, уже вскоре в Украине может появится электронный акциз, это позволит сократить объем контрабандной продукции.

Кроме того, в Офисе президента озвучили идею запрета покупать сигареты за наличку. В таком случае все транзакции будут проходить через банки и их можно будет легко отследить.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордсменами по росту цен среди продуктов питания стали яйца, фрукты и овощи. Сказались потери птицеводческих хозяйств, а также аграриев юга Украины.

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