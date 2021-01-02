В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить

В Украине после январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили некоторые перевозчики. К примеру, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.

Цены могут увеличиться весной 2021-го

Проезд в киевских маршрутках может подорожать до 12 грн уже в первом квартале 2021-го года, рассказал генеральный директор компании "Транс Групп" Владимир Назаренко. Его предприятие владеет 13 городскими и междугородними маршрутами.

Для повышения цен есть несколько причин:

количество пассажиров из-за карантина упало на 40-50%;

перевозчиков обязали бесплатно перевозить дополнительных льготников;

маршрутчики должны установить валидаторы для единого билета.

"Мы вели переговоры с властями, чтобы нам компенсировали убытки, связанные с перевозкой льготных категорий пассажиров и первым локдауном. Но до этого времени переговоры успехом не увенчались, – говорит Владимир Назаренко. – Также у нас есть обязательства по обновлению подвижного состава. Мы обратились к властям, чтобы нам перенесли сроки закупок состава ближе к дате окончания карантина, но и в этом нам отказали. Плюс ко всему в скором времени мы должны установить валидаторы (устройство для проверки проездных документов. – Ред.) для единого билета".

Одни только валидаторы, по словам Назаренко, обойдутся в 50-60 тыс. грн на автобус (маршрутку). В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверены: необходимость повышения цен действительно назрела. Но поднимать этот вопрос будут в начале февраля, а это значит, что цена может увеличиться не раньше марта.

"В январе это будет фактически работа в убыток, – говорит глава Ассоциации Игорь Моисеенко. – Часть предприятий опять закроются, возить не будет кого. Продержимся этот период, подсчитаем убытки, разработаем обоснование тарифа. Будем стараться не поднимать цену. Но если поднимать, то несущественно, в среднем до 10 грн".

По закону организацией пассажирских перевозок занимаются органы местного самоуправления. Это значит, что цену на перевозки также должны устанавливать, или хотя бы согласовывать, в органах местной власти. Но в пресс-службе Киевской городской государственной администрации на запрос OBOZREVATEL сообщили, что цену на перевозки в маршрутках они не регулируют, а частные перевозчики, согласно условиям договоров, должны лишь заранее сообщать им о пересмотре тарифов.

Где и как повышают цены: регионы опережают столицу

Рост стоимости проезда грозит не только Киеву. Перевозчики Сум еще 10-го декабря обратились к местной власти с просьбой поднять цену проезда на период карантина. Согласно ограничениям, можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, соответственно – прибыль меньше. Сейчас проезд в маршрутках в городе стоит 7 грн, а перевозчики хотят – 9.

В некоторых городах карантин уже существенно повлиял на стоимость проезда. К примеру, в Черновцах за время карантина цену успели поднять дважды. Еще в конце мая проезд там подорожал с 5 грн до 7. А в конце октября цену решили повысить вдвое – до 15, а на некоторых маршрутах и до 20 грн. Тогда уже вмешалась мэрия и вынудила перевозчиков снизить стоимость до 7 грн.

"Обратите внимание, стоимость проезда поднимают лишь в некоторых регионах, остальные об этом не говорят, – акцентирует внимание руководитель общественной организации "Развитие инфраструктуры" Станислав Гвоздиков. – У них что, топливо дешевле? Или другие преференции? Во всей нашей стране действуют одни и те же законы. Динамика роста платежеспособности населения – одинакова. Все зависит от местной власти. Когда она работает в интересах горожан и держит руку на пульсе, то те перевозчики, которые решают самовольно устанавливать цену, очень рискуют".

Цены вырастут, но транспорт лучше не станет

Поднятие цены решает проблему лишь на время. Полученной от повышения выручкой, со слов перевозчиков, они покрывают расходы, но не могут системно вкладывать в улучшение сервиса. Для того, чтобы в Украине хотя бы в больших городах появился общественный транспорт европейского качества, нужно поменять подход к такими перевозкам.

По мнению экспертов сферы, в этом может помочь принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом".

Согласно этим изменениям, все деньги, которые пассажиры платят за проезд в общественном транспорте любой формы собственности, должны идти в бюджет города.

Киев уже много лет неформально оплачивает часть стоимости проезда вместо пассажиров. Город ежегодно выделяет дотации для коммунального перевозчика "Киевпастранс", чтобы он мог держать низкую цену. По итогам 2019-го местный бюджет профинансировал предприятие более чем на половину. При бюджете в 4 млрд грн 2,4 млрд грн - дотации. И это без закупки новых автобусов, ведь деньги на них выделяют отдельно.

"Во всех городах общественный транспорт – дотационный, – утверждает Игорь Моисеенко. – Если мы видим большие красивые автобусы – за это нужно платить. Возьмем Варшаву, где город закупает транспортную услугу. С каждого миллиона евро, который платят за транспорт из бюджета, собирают только 300 тыс. евро. На 70% они дофинансируют эту сферу".

Станислав Гвоздиков уверен, после изменения закона о перевозках ситуация действительно улучшится. Но со слов эксперта, эти изменения пока всеми силами тормозят.

Сфера маршрутных перевозок действительно требует реформирования. С каждым годом цена на проезд становится все ближе к европейской, а сервис – все дальше. Сам транспорт устаревает и ломается, что приводит к травматизму, а иногда и смерти пассажиров. Изменения в закон о перевозках автомобильным транспортом сейчас проходят стадию обсуждения. Эксперты надеются на рассмотрение законопроекта уже в следующем году. Но готовы ли наши города к увеличению нагрузки на бюджет, не приведет ли это к сокращению маршрутов и транспортному коллапсу? Пока вопрос открыт.