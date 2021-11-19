В Украине взлетят цены на алкоголь: как подорожают пиво и другие напитки

В Украине после принятие законопроекта №5600 (на данный момент принят в первом чтении) примерно на 2 грн может подорожать литр пива крепостью 8%. В то же время время цены на ликеро-водочную продукцию могут увеличится примерно на 2,1 грн за литр из-за повышения акциза на 5%.

Это следует из опубликованных на сайте Рады предложений. Изменят сам подход к расчету акциза. Сейчас, независимо от крепости пиво, платить нужно 2,78 грн за литр. По новым же правилам сумма будет варьироваться:

для пива с крепостью 4% – 2,39 грн (на 39 копеек меньше);

для пива с крепостью 8% – 4,79 (на 2 грн и 1 копейку больше).

Отметим, такая индексация налога позволит компенсировать общий рост цен в стране. Также стоит учитывать, что чем выше размер акцизов на алкогольную и табачную продукцию, тем ниже уровень потребления. Правда, при этом государство также должно контролировать теневой рынок и не допускать продажи контрафактной продукции в промышленных масштабах.

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К примеру, по оценкам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, только на акцизе на алкогольные напитки страна теряет около 8 млрд грн. "По алкоголю – плюс 8 млрд только от акциза. Детенизация имеет каскадный эффект. Напрямую можно только акциз посчитать, но после детенизации растут и налоги на зарплаты, НДС, налог на прибыль", – сказал депутат в интервью OBOZREVATEL.

Напомним, в Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет уже с января из-за повышения акциза на 20%. Минимальная стоимость пачки сигарет составит около 50 грн. Такой рост предусмотрен уже взятыми Украиной перед ЕС обязательствами