В Украине взлетят тарифы на газ: когда могут снова пересмотреть цены

В Украине с 1 мая повысят тарифы на газ. В среднем стоимость кубометра составит около 8 грн, некоторые поставщики предлагают голубое топливо за 13,5 грн. Годовой тариф меняться не будет, однако уже летом могут снизиться месячные цены.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил СЕО группы поставщиков энергоресурсов TOLK Владимир Крупко. "Стоимость на уровне 7 200 грн за 1000 куб. м газа. Соответственно, если "Нафтогаз" будет продавать газ дешевле – он не наполнит свой бюджет. Насколько мы знаем, уже заключен большой контракт с ООО "ЙЕ Энергия", где покупная стоимость находится на уровне 7 400 грн, определяемых по формуле. Соответственно, ниже позиций, чем 7,88-7,99 грн за 1 куб. м, цена газа по годовому тарифу в этом году не опустится", – пояснил эксперт.

Возможно, будут особенности по месячным тарифам. Если летом цена в Европе все-таки будет ниже украинской, можно ожидать какие-то месячные продукты на короткий срок с ценой ниже, чем в годовом тарифе.

Сегодня цена газа на бирже в районе 9 500-9800 грн за тысячу кубометров. Сейчас запасы газа в Европе в два раза ниже, чем, например, в 2020 году. Соответственно, спрос в Европе очень велик, и период закачки они только-только начинают. Видимо, рассчитывая на высокие европейские цены, ряд отечественных компаний заложили у себя такой тариф", – пояснил Владимир Крупко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.