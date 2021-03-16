В Украине взлетят цены на продукты, подорожает почти все: сколько и за что будем платить

В Украине резко подорожали почти все продукты. Из-за плохого урожая, высокой стоимости энергоресурсов и истощения запасов цены будут расти до мая. Значительнее всего – на овощи.

О том, что будет с инфляцией и какая продукция подорожает больше всего, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине овощи в текущем году уже выросли в цене на 25%, рассказывает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Резкое подорожание продлится до мая и может достигнуть еще около 75%. После, с началом нового урожая, овощи начнут стремительно дешеветь.

Это связано с тем, что ближе к новому сезону исчерпываются прошлогодние запасы, кроме того, с каждым месяцем растут совокупные расходы на хранение. "Процесс быстрого роста цены на потребительскую корзину, который мы имеем в феврале, думаю, продолжится до середины мая, – говорит Пендзин. – Где-то с 25 апреля подорожает все, что люди будут класть в пасхальную корзину. Это яйца, мясо, мука. На них мы увидим 10-15% роста".

Что может подорожать:

хлеб – на 6% до мая;

овощи – до 75% к маю;

яйца, мясо и мука – на 10-15% до конца апреля.

Также стоит ждать роста цен на хлеб. До мая его стоимость ежемесячно будет увеличиваться на 1,5-2%. Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен: хлеб может стать "рекордсменом" по подорожанию в этом году. "На хлеб очень существенно влияет повышение стоимости зерновых, – говорит он. – Эта тенденция сохранится к следующему урожаю. Где-то в июле мы с вами увидим, будет ли этот тренд продолжаться. Может случиться так, что продукция, сделанная из пшеницы и других зерновых, начнет дешеветь. Это возможно при условии, что будет хороший урожай в мире и пандемия пойдет на спад. Тогда хлеб может упасть в цене процентов на 10-15 за второе полугодие".

Аналитик Максим Пархоменко называет еще два фактора для роста цен: подорожание нефтепродуктов и повышение зарплат в Украине. При этом он считает, что рост доходов в лучшем случае сможет компенсировать инфляцию.

"Рост цен на нефть имеет потенциал увеличить цены на колонках до 30 гривен за литр топлива. Агропродукция сезонно при новом урожае дешевеет, но в этом году данный эффект будет компенсировать общемировое повышение цен. За счет этого отечественные овощи не просядут в цене. Импортные продукты прибавят еще 10%. Масло, из-за роста стоимости семечки, существенно прибавит в цене, как и продукты, которые из него производятся. До конца года минимальный оклад вырастет до 6500 гривен, живыми деньгами (после налогов) люди смогут получать на процентов 10% больше текущих окладов. Рост доходов в лучшем случае перекроет повышение в ноль", – поясняет Пархоменко.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб поясняет OBOZREVATEL, что скачок цен в феврале произошел из-за низких прошлогодних урожаев в Украине и мире: "Продолжило стремительно дорожать подсолнечное масло, а также продукты его переработки, такие как майонез и маргарин. Дальнейшее увеличение производственных затрат на сырье (муку, масло, сахар) и энергию обусловило рост цен на хлеб и изделия из муки".

Подорожание сырья отразилось и на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и сыров. Также ускорился рост цен на рис, рыбные изделия, сухофрукты и кетчупы. Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 9,7% (в годовом измерении).

"В связи с сокращением производства и увеличением стоимости кормов значительно подорожало мясо, прежде всего курятина и говядина, а также молоко и яйца. Из-за высоких мировых цен и плохих урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимее подорожали сахар и мука. Вследствие сокращения запасов быстрее дорожали яблоки, а цены на бананы возобновили рост из-за неурожая в основных странах-производителях", – рассказывает эксперт.

Продукты в Украине ежегодно в среднем дорожают на 5-10%. К примеру, согласно данным Государственной службы статистики, избранная продуктовая корзина (полный перечень смотрите ниже) за четыре года подорожала с 3958 до 5614 грн, или примерно на 30%. Что интересно, кумулятивный (общий) уровень инфляции за этот же период составил 32,6%.

Больше всего выросли в цене сигареты. Если в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром в среднем стоила 17,47 грн, то сейчас – 44,4 грн. Импортные сигареты премиум-класса подорожали с 25,7 до 59,19 грн, или в 2,3 раза. Такой рост связан с повышением акцизов. И это не предел. Уже в ближайшее время пачка подорожает до 100 грн.

К примеру, как видно на инфографике, подорожание среди пяти самых популярных продуктов составило от 16,9 до 51%. В зависимости от рациона, для кого-то питание могло подорожать в среднем не на 30%, а на все 50.

Как подорожали продукты с января 2017-го по январь 2021-го (полная корзина):

Рис (кг) – с 20,38 до 24,55 грн;

Батон (500 г) – с 8,59 до 14,89 грн;

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) – с 13,76 до 20,79 грн;

Мука пшеничная (кг) – с 8,53 до 13,18 грн;

Крупа манная (кг) – с 11,02 до 16,26 грн;

Крупа гречневая (кг) – с 32,48 до 37,56 грн;

Крупа ячневая (кг) – с 8,06 до 13,49 грн;

Пшено (кг) – с 9,14 до 17,51 грн;

Говядина (кг) – с 89,46 до 149,51 грн;

Свинина (кг) – с 77,59 до 115,10 кг;

Птица (тушки куриные) (кг) – с 42,12 до 57,40 грн;

Филе куриное (кг) – с 72,19 до 93,99 грн;

Колбасы вареные первого сорта (кг) – с 67,82 до 104,70 грн;

Рыба мороженая (кг) – с 65,43 до 81,90 кг

Молокo пастеризованное жирностью до 2,6% включительно (1000 г) – с 17,93 до 25,40 грн;

Сыры мягкие жирные (кг) – с 75,77 до 113,90 грн;

Сметана жирностью до 15% включительно (кг) – с 42,24 до 64,15 грн;

Яйца (десяток) – с 22,02 до 32,31 грн;

Масло сливочное (200 г) с 29,68 до 44,44 грн;

Масло подсолнечное (л) – с 32,97 до 44 грн;

Сало (кг) – с 43,77 до 81,72 грн;

Яблоки (кг) – с 12,15 до 19,08 грн;

Капуста белокочанная (кг) – с 4,07 до 4,97 грн;

Лук репчатый (кг) – с 4,64 до 5,55 грн;

Свекла (кг) – с 4,16 до 6,40 грн;

Морковь (кг) – с 4,67 до 6,34 грн;

Картофель (кг) – с 5,58 до 11,14 грн;

Сахар (кг) – с 17,09 до 21,89 грн;

Водка (0,5 л) – с 71,38 до 92,96 грн;

Вина столовые отечественные (0,75 л) – с 52,42 до 66,68 грн;

Пиво отечественных марок (0,5 л) – с 12,54 до 17,93 грн;

Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт) – с 17,47 до 44,40 грн;

Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт) – с 19,30 до 51,55 грн;

Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт) – с 25,70 до 59,19 грн;

Сигареты без фильтра пачка (20 шт) – с 15,40 до 39,35 грн;

Плата за аренду однокомнатной квартиры (на месяц) – с 2675,14 до 3968,70 грн;

Бензин А-95 л (литр) – с 23,97 до 25,66 грн;

Проезд в городском транспорте (один билет) – с 2,46 до 5,57 грн.

В целом кумулятивный рост зарплат должен был полностью компенсировать рост цен. На практике же все зависит от того, какие продукты потреблять. К примеру, в 2017-м на минимальную зарплату (3200 грн) можно было купить 35,7 кг говядины, а сейчас (при минималке в 6000 грн) уже 40,1 кг. В то же время ситуация с картошкой кардинально противоположная: 4 года назад на минималку можно было купить 573,4 кг, а сейчас – 538,5 кг. То есть покупательная способность самой маленькой зарплаты сократилась почти на 40 кг картошки.

Последние месяцы, как отмечают в НБУ, инфляция в Украине ускорилась. Такая тенденция наблюдается в большинстве странах с развивающейся экономикой. И главная причина: растут внешние рынки, дорожает пшеница, корма. Вместе с тем увеличивается и себестоимость украинской продукции.

Плавный рост цен в Украине – постоянный процесс. Главное при этом, чтобы индексация зарплат и пенсий полностью компенсировала инфляцию.