В Украине взлетели цены на бензин, подорожание продолжится: сколько придется платить

В Украине с ноября 2020-го средние цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнозы экспертов относительно цен плачевные: лучшем случае они в скором времени зафиксируются на этом уровне, а в худшем – продолжат рост.

Почему топливо дорожает, и насколько еще вырастут цены – узнал OBOZREVATEL.

Тенденция к подорожанию топлива наметилась еще в конце прошлой осени. Но существеннее всего цены на АЗС подскочили за последний месяц:

Бензин марки А-95 в феврале стоил в среднем 25,35 грн/л, то по состоянию на сейчас – уже 28,34 грн/л (+11,8%);

Дизель с 24,74 грн/л вырос до 27,74 грн/л (+12%);

Больше всего в цене добавил автогаз: с 12,7 грн/л до 15,38 грн/л (+21%).

В целом, за четыре месяца бензин подорожал примерно на 17,1%, дизтопливо – на 18,2%, а автогаз – почти на 27%.

Главная причина роста цен на АЗС – подорожание нефти и нефтепродуктов на европейских рынках. По данным Консалтинговой группы "А-95", с ноября 2020-го нефть стала дороже на 81%, бензин А-95 – на 76%, а дизтопливо – на 75,5%. Украина импортирует около 85% топлива, потому наши розничные цены привязаны к этому рынку.

"Принято считать, что у нас цены на топливо растут очень быстро, но на самом деле они не успевают за ростом внешнего и внутреннего оптового рынка. – говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Для сравнения, в Европе рост розничных цен гораздо динамичнее. К примеру, за последние 4 месяца цены на бензин в Германии выросли примерно на 45%".

В стоимости топлива присутствует и сезонность. В предыдущие годы бензин обычно начинал дорожать с марта, когда активизируются аграрии, и дешевел на зиму, в период самого низкого потребления. Но прошлый год внес некие коррективы в устоявшиеся тренды. Из-за карантина, спрос в марте-апреле 2020-го наоборот упал. А с лета цены на внешних рынках пошли вверх, и эта тенденция не прекратилась даже зимой. В то же время, в Украине до конца зимы стоимость топлива на АЗС поднимали минимально, потому образовался дисбаланс.

"В Украине сработал эффект сжатой пружины. – рассказывает экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук. – До этого цены давили, нефтепродуктов в декабре-январе было завезено много. Но все старались до последнего не повышать стоимость, потому что покупательная способность населения оставляет желать лучшего".

Эксперты отмечают, цены на топливо так же привязаны к курсу валют, ведь покупают его за доллары, а акцизный налог государство насчитывает в евро. К счастью, курс пока стабилен. Но если в течение следующих месяцев гривна начнет падать, стоит ждать очередного витка роста цен.

Косянчук уверяет, негативные последствия рост цен на топливо несет не только для потребителя, но и для операторов рынка. Из-за этого они часто теряют в спросе и соответственно в ожидаемой прибыли.

"Если оператор повышает стоимость топлива на 20 копеек, у него на 15% падают продажи. Если он сбрасывает 40 копеек, то продажи не увеличиваются. Потому, оператор должен хорошо взвесить: стоит повышать цену или нет", – говорит Косянчук.

Бензин и нефтепродукты пока сохранят высокую цену. Причина этого – ограничение добычи нефти странами ОПЕК+. Его ввели в ответ на снижение спроса во время глобального локдауна весной 2020-го. С ослаблением карантина ограничения должны были снимать, но пока с этим не торопятся. На прошлой неделе страны-экспортеры опять договорились о продлении ограничений, как минимум до апреля.

По подсчетам Консалтинговой группы "А-95", в Украине бензин и дизельное топливо еще не использовали свой потенциал роста. Бензин может подорожать еще на 1,7 грн/л, а дизтопливо – на 1,25 грн/л.

"1,7 грн в течение ближайших 2-3 недель реализуются. – говорит Куюн. - Но это при условии, что цена на нефть будет хотя бы стабильной. Тогда после этого подорожания рост остановится. Но если нефть продолжит дорожать дальше, тогда будем корректировать прогноз согласно тому, к какому уровню цена вырастет".

Что касается автогаза, то он уже использовал свой потенциал роста цен. "Не идет речь об уменьшении цены на автогаз. – рассказывает Куюн. - Но газ более оперативно реагирует на изменения рынка. Мы не видим у него отложенного подорожания, как у бензина и дизтоплива. Если автогаз будет дорожать дальше – в худшем случае в рамках 50 коп. Потому здесь прогноз более стабильный".

Косянчук также подчеркивает, что цена на автогаз имеет свой потолок: "Если литр автогаза будет стоить на заправке больше чем 60% от цены литра бензина А-95, его никто покупать не будет. В этом случае либо газ не будут завозить, либо будут оптимизировать цены".

Пока прогнозы экспертов касательно цен на топливо – не слишком оптимистичны. В лучшем случае цены стабилизируются на высоких отметках. В худшем – подорожание продолжится. Пока нефтепродукты на европейских рынках демонстрируют тенденцию к росту, потому и бензин на наших АЗС, вероятнее всего, отставать не будет.