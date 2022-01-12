В Украине вырастут цены на хлеб из-за подорожания газа

В Украине в январе на 10% подорожает хлеб. Это связано с повышением стоимости газа.

Такое заявление в комментарии "Українським новинам" 11 января cделал генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. Он отметил, что за год стоимость газа выросла в 10 раз.

По словам Васильченко, меморандум, подписанный от 31 декабря 2021 года, пока не работает. Вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий касательно поставок по льготной цене еще не согласован.

Пока же есть только договоренности с крупными торговыми сетями, что хлеб подорожает на 10%.

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"Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью – следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия", – подчеркнул Васильченко.

Он пояснил, что компании несут убытки. Сейчас они заключают контракты по 47-58 тысяч гривен за тысячу кубометров газа.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил факторы, которые влияют на подорожание продуктов питания.