В Украине авансом выплатят пенсии за апрель: кто может на это рассчитывать

В Украине авансом выплатят пенсии на общую сумму 8,8 млрд грн. Сделано это будет в 6 областях на протяжении 25-27 марта.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: 25 марта средства уже были перечислены в 2 области:

Луганскую;

Черниговскую.

Следующими на очереди являются Сумская, Херсонская и Николаевская области. Туда средства уйдут 26 марта. А 27-го – в Киевскую.

"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель. В течение 25-27 марта авансом будет произведен начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

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Как известно, в Украине с 1 марта проиндексировали пенсии. Размер выплаты пересчитали по формуле. В результате в среднем украинцы получат на 550 грн больше.

"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированных пенсий. Как это должно быть по закону. С первого марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14 процентов. Деньги уже ушли в банки", – рассказал президент Владимир Зеленский во время своего обращения 3 марта.

Чтобы узнать свой размер пенсии, необходимо узнать расчетный размер выплаты. Точно подсчитать его может только Пенсионный фонд, однако многие пенсионеры знают ключевые показатели: свой стаж, коэффициент заработка. Этого уже достаточно.

У большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн. Допустим, у вас есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн.

Именно эту цифру и повысят на 14% – на 425,4 грн до 3 464,2 грн. Допустим, что вы женщина и у вас есть 35 лет стажа, коэффициент заработка составляет 2,0. В таком случае расчетный размер выплаты составляет 3 798,6 грн. Однако "на руки" вы получаете 3 895,3 грн (96,7 грн доплачивают за стаж).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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