В Украине выплачивают по 8 тыс. грн за карантин – кто может их получить
Физлица-предприниматели ("ФОПы") могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 15 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Получить деньги можно через электронный сервис государственных услуг "Дія".
Соответствующее решение принял Кабинет министров. Для того, чтобы получить выплату, заявители должны повторно в "Дії" указать свои указать свои реквизиты.
"После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8 тыс. грн застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через "Дію". Указав правильные реквизиты банковского счета для выплаты этих денег", – объяснило механизм получения помощи Минсоцполитики.
Выплата 8 тыс. грн – это единовременная помощь застрахованным "ФОПам" и наемным работникам узких направлений бизнеса, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле 2021 года. Речь идет о:
розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
временном размещении;
деятельности по обеспечению блюдами и напитками;
демонстрации фильмов;
деятельности в области творчества, искусства и развлечений;
деятельности в сфере спорта;
организации отдыха и развлечений.
Заявления от претендентов на "карантинные" 8 тыс. грн принимались весною через "Дію". В них требовалось указать:
ФИО;
данные паспорта;
регистрационный номер предпринимателя;
адрес регистрации;
номер банковского счета в формате IBAN;
подтвердить согласие на обработку данных.
По информации "Дії", выплачивать "карантинные" деньги государство прекратило в июне 2021 года. К тому времени было выплачено более 2,7 млрд грн 337 946 "ФОПам".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе "Дія" с 19 декабря.