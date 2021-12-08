В Украине выплачивают по 8 тыс. грн за карантин – кто может их получить

Роман Костюченко
Личные финансы
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'ФОПы' могут получить 8 тыс. грн за карантин

Физлица-предприниматели ("ФОПы") могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 15 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Получить деньги можно через электронный сервис государственных услуг "Дія".

Соответствующее решение принял Кабинет министров. Для того, чтобы получить выплату, заявители должны повторно в "Дії" указать свои указать свои реквизиты.

"После поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8 тыс. грн застрахованные лица смогут до 15 декабря этого года включительно сформировать и подать уведомление через "Дію". Указав правильные реквизиты банковского счета для выплаты этих денег", – объяснило механизм получения помощи Минсоцполитики.

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О каких деньгах идет речь

Выплата 8 тыс. грн – это единовременная помощь застрахованным "ФОПам" и наемным работникам узких направлений бизнеса, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле 2021 года. Речь идет о:

  • розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

  • временном размещении;

  • деятельности по обеспечению блюдами и напитками;

  • демонстрации фильмов;

  • деятельности в области творчества, искусства и развлечений;

  • деятельности в сфере спорта;

  • организации отдыха и развлечений.

Заявления от претендентов на "карантинные" 8 тыс. грн принимались весною через "Дію". В них требовалось указать:

  • ФИО;

  • данные паспорта;

  • регистрационный номер предпринимателя;

  • адрес регистрации;

  • номер банковского счета в формате IBAN;

  • подтвердить согласие на обработку данных.

Сколько денег выплатили "ФОПам"

По информации "Дії", выплачивать "карантинные" деньги государство прекратило в июне 2021 года. К тому времени было выплачено более 2,7 млрд грн 337 946 "ФОПам".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе "Дія" с 19 декабря.

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