В Украине ввели новую выплату: кому ежемесячно будут платить по 20 тыс. грн

В Украине с 1 января 2023 года ежемесячно будут выплаты пособие тем, кому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда",= рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена "За мужество". Размер выплаты будет меняться вместе с минималкой. Кроме того, ежемесячную выплату получат семьи умерших или награжденных посмертно.

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Так, как сообщила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, украинцам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" будут выплачивать 20 100 грн. Кроме того, будут предоставлять выплаты:

;в размере двух минимальных заработных плат – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);

в размере одной минимальной заработной платы – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

Напомним, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более трех месяцев.

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